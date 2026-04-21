Ključna figura borilačkog sporta u regiji: 'FNC će biti najbolji u Europi za pet godina, evo zašto'

Dražen Forgač, ime koje je danas sinonim za MMA u Hrvatskoj i regiji, prešao je put od aktivnog borca do jedne od najutjecajnijih osoba na borilačkoj sceni. Iako mu je vlastita borilačka karijera naglo prekinuta, utjecaj koji danas ima kao osnivač American Top Teama Zagreb i promocije Fight Nation Championship (FNC) nemjerljiv je.

Forgač je gotovo cijeli život posvetio borilačkim vještinama. Posljednjih godina aktivne karijere bavio se slobodnom borbom, sudjelujući na velikim međunarodnim priredbama. Zanimljivo, borio se i protiv tada mladog Ante Delije 2011. godine. Teška ozljeda koljena 2013. prekinula mu je borilački put, ali ga i usmjerila prema novom poglavlju.

Stvaranje centra izvrsnosti u Zagrebu

Nakon završetka borilačke karijere, Forgač se posvetio trenerskom i menadžerskom poslu. U Zagrebu je 2015. osnovao American Top Team, podružnicu jednog od najpoznatijih svjetskih MMA timova. Dvorana je brzo postala najveći tim u regiji i dom brojnim borcima koji se natječu u promocijama poput UFC-a. Kao glavni trener, odgojio je niz poznatih regionalnih boraca, neprestano usavršavajući znanje u suradnji s najboljim svjetskim stručnjacima.

Pokrenuo je Fight Nation Championship (FNC), promociju koja je danas regionalni lider, a sve više pretendira biti i lider u Europi, zbog čega ga mnogi s pravom nazivaju arhitektom moderne MMA scene na ovim prostorima. Upravo je Dražen Forgač ovotjedna priča Net.hr-ova specijala Karijera nakon karijere.

Kako je izgledao prijelaz iz borca i trenera u menadžera i organizatora?

U sportu sam cijeli život... već 2004 sam imao svoj prvi mma klub koji sam osnovao s kumom Željkom Koščecom u Sv. Ivanu Zelini. Upravo su borci iz tog kluba prvi koje sam menadžirao i "tražio im mečeve", a 2009. sam organizirao svoj prvi MMA event na kojem smo se između ostalih borili Ivica Trušček i ja. Hoću reći da sam cijelo to vrijeme zapravo i borac, trener, menadžer pa i organizator. Isprepleteno. Ozbiljnija razina došla je sa FFC organizacijom i Hrvatskom MMA ligom gdje sam imao nekoliko "svojih boraca".

Sjećaš li se prvog potpisanog menadžerskog ugovora?

Od 2014. kada smo osnovali Croatian Combat Academy borci su potpisivali ugovore s tvrtkom MMA Management LLC koji je vodio Narcis Mujkić s Bobom Bermanom i bratom Damirom, a ja sam im bio neka vrsta "skauta" za ovu regiju. Matej Truhan, Uroš Jurišić, Darko Stošić i mnogi drugi su na moju preporuku dobili priliku za velikim organizacijama i borbama. Prva velika organizacija s kojom direktno radim je KSW od 2019. godine kada potpisuju Filip Pejić, Ivan Erslan, Darko Stošić, Croata Barrio. Kasnije Danijel Bažant, Ivan Vitasović, Andi Vrtačić itd.

Je li ti kraj borilačke karijere predstavljao problem? Jesi li odmah znao u kojem smjeru će ti ići život?

Ne, kao što sam rekao u početku od 2004. godine sam trenirao druge i znao sam da ću se baviti time nakon karijere. Naravno nisam očekivao da će to doći na ovu razinu na kojoj je danas.

Jesi se ikada poželio vratiti u kavez ili je ta priča potpuno završena?

Prvih nekoliko godina svaki dan sam se poželio vratiti u kavez. Naravno da to sada nije realno, ali još ima tih dana. Posebno ako spojim nekoliko dobrih treninga.

Kako danas gledate na borce iz perspektive čovjeka koji organizira evente?

S poštovanjem i respektom. Smatram da je to razlika u odnosu na promotore koji nikad nisu bili sa druge strane žice.

Koliko se MMA scena promijenila od vremena kada ste se borili?

Promijenila se percepcija sporta od strane javnosti, zanimanje medija, društvene mreže, zanimanje sponzora, plaće boraca. Nikad bolja situacija zapravo...

Koji vam je najveći profesionalni uspjeh nakon završetka borilačke karijere?

Osnivanje FNC-a i dovođenje organizacije na nivo na kojem je danas. Bez konkurencije smo u ovom dijelu Europe, rasprodane najveće arene, milijuni fanova. Često se pokušava prodati priča o popularnosti MMA-a u regiji, ali zapravo je FNC ono što generira popularnost sporta i svjedoci smo kako se mnogi pokušavaju ukrcati na taj vlak.

Koliko vam je borilačko iskustvo pomoglo u vođenju FNC-a?

Kad probaš trenirati i boriti se na profesionalnom nivou u MMA-u onda je sve drugo lakše životu. Šalu na stranu, ovo je fight business i naravno da ima raznih situacija kada je dobro da možeš na vrijeme prepoznati određene stvari i postaviti se i odreagirati na pravi način.

Kako izgleda “radni dan” danas u usporedbi s danima kada si bio aktivni borac?

Kao borac imaš jasnu strukturu što i kada radiš, zapravo treniraš i spavaš. Ja nisam na žalost imao tu privilegiju jer sam cijelo vrijeme radio nekoliko poslova da bi postigao ovo gdje sam danas. Tako da je za mene zapravo jednostavnije danas kada imam jasan cilj, a to je da za pet godina FNC postane broj jedan u Europi.

