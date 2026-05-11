Boysi se oglasili neočekivanom objavom nakon paljenja transparenta

Derbi na Maksimiru eskalirao je do točke usijanja nakon što je akcija Torcide završila paljenjem velikog transparenta Bad Blue Boys na sjevernoj tribini.

Sve je krenulo nakon koreografije Bad Blue Boysa, u kojoj je prozvano prijateljstvo Torcide s navijačima Partizana, što je ubrzo izazvalo odgovor gostujuće skupine i bakljadu koja je dodatno podigla tenzije.

U kaosu koji je uslijedio, zapaljeni transparent izazvao je veliki požar na tribini, zbog čega su morali intervenirati i vatrogasci. Dim i vatra nakratko su prekinuli atmosferu derbija, dok su se s tribina nastavila žestoka verbalna prepucavanja.

Nakon utakmice Bad Blue Boysi su se oglasili na Telegramu objavom isječka iz serije “Vratit će se rode”, uz poruku koja je dodatno podgrijala cijelu priču i jasno aludirala na događaje s tribina.

S druge strane, Torcida je tijekom susreta slala poruke poput “Gori BBB-aja” i “Dok vi palite krijesove, mi palimo Maksimir”, dodatno naglašavajući rivalitet koji je ovog puta prerastao u ozbiljan incident.

Prema neslužbenim informacijama, policija je nakon derbija privela dvije osobe povezane s paljenjem transparenta, dok će se cijeli slučaj dodatno istražiti.

