Policija imala pune ruke posla: Na derbiju uhićeno 46 navijača

U subotu je odigrana najveća utakmica hrvatskog nogometa – derbi između Dinama i Hajduka. Zagrepčani su slavili 2:0 golovima Monsefa Bakrara i Diona Drene Belje, no utakmicu su obilježili incidenti na tribinama.

Odmah na samom početku derbija Dinamovi navijači razvili su transparent kojim su provocirali Torcidu. Nešto kasnije planuo je glavni transparent Dinamovih navijača, Bad Blue Boysa, za što je nekoliko trenutaka poslije Torcida preuzela odgovornost svojim transparentom. Osim toga, bilo je i bakljade te drugih transparenata, o čemu možete čitati ovdje.

Takve scene, ne treba ni naglašavati, bile su očekivane. Zato je policija bila u visokom stupnju pripravnosti, a MUP je objavio kako je uhitio čak 46 navijača prije, tijekom i nakon utakmice.

⚽️7⚽️ UTAKMICA #DinHaj ZAVRŠILA u 18:02



⏺️ Policija prije utakmice oduzela veću količinu pirotehnike

⏺️ Ukupno privedeno 46 osoba

⏺️ U tijeku je razilazak posjetitelja



Pozivamo građane da prate upute policije.

Detaljnije u završnom izvješću.#SiguranOdlazak https://t.co/SlFiU4SMOC pic.twitter.com/Tf4zLdjI37 — MUP-RH (@mup_rh) May 9, 2026

