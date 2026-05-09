Mario Kovačević: 'Mogli smo i jače, ali nije trebalo! Čuvali smo se za Kup'

Najljepše je što su naši navijači sretni i zadovoljni ovom našom pobjedom, izjavio je Mario Kovačević, trener nogometaša Dinama, koji su u derbiju na maksimirskom stadionu svladali velikog rivala Hajduk s 2-0 u 34. kolu HNL-a.

Novi prvak Dinamo time je kompletirao dominaciju u odnosu na Splićane tijekom aktualne sezone. Dinamo je pobijedio tri puta Hajduk u prvenstvu. Prije subotnjeg slavlja pobijedio je dva puta u Splitu, s 2-0 i 3-1, dok je prva međusobna utakmica u Zagrebu završila bez pobjednika 1-1.

„Mislim da smo na terenu pokazali zašto smo uvjerljivo prvi na ljestvici, s toliko bodova ispred Hajduka. Da je trebalo i da smo htjeli mogli smo dodatno pojačati naš tempo. No, odmarali smo neke igrače prije finalne utakmice Kupa u srijedu. Žao mi je što nismo iskoristili još neke šanse, što nismo uvjerljivije slavili, ali kompletno gledano sam vrlo zadovoljan“, komentirao je trener Dinama Kovačević.

