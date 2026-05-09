Prvak Dinamo traži prekid posta, Hajduk samo jednu želju u Zagrebu ima

Posljednji ovosezonski Vječni derbi između Dinama i Hajduka igra se ove subote u 16 sati na Maksimiru. Iako je prvenstvo rezultatski riješeno, Dinamo je osigurao naslov prvaka, a Hajduk je siguran drugi, utakmica 34. kola SuperSport HNL-a donosi sve ono što najveći hrvatski dvoboj čini posebnim. Donosi ponos, rivalstvo i borbu za prestiž pred, kako se očekuje, krcatim tribinama stadiona Maksimir, barem onim dijelom koji je u uporabi.

Mogući sastav Dinama (4-3-3): Livaković - Valinčić, Galešić, Zebić, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Vidović

Mogući sastav Hajduka (4-2-3-1): Silić - Brajković, Marešić, Raci, Melnjak - Sigur, Pajaziti - Almena, Pukštas, Bamba - Livaja

Prekid posta i kvarenje slavlja

Za obje momčadi, motivacije ne nedostaje. Dinamo traži pobjedu nad najvećim rivalom na svom terenu nakon pune tri godine, što je post koji Plavi pod svaku cijenu žele prekinuti. Posljednji put dinamovci su slavili protiv najvećeg rivala u Zagrebu 26. veljače 2023., kada je momčad Ante Čačića uvjerljivo svladala Hajduk Ivana Leke rezultatom 4-0. Nakon toga Splićani su na Maksimiru upisali dvije pobjede i tri remija, što zasigurno teško pada navijačima Dinama.

Zato se u subotu svi u plavom taboru nadaju prekidu tog neugodnog niza. Pobjeda protiv Hajduka bila bi savršena završnica već praktički osvojene naslovne sezone i potvrda sjajnog Dinamova proljeća u kojem je momčad dominantno stigla do vrha. Uz to, trijumf u najvećem hrvatskom derbiju donio bi dodatno samopouzdanje pred finale Kupa protiv Rijeke u Osijeku 13. svibnja. Jasno je stoga da Dinamo pred svojim navijačima želi samo jedno – srušiti Hajduk na rasprodanom Maksimiru.

Hajduk jednu želju ima

Hajduk, s druge strane, na naslov prvaka čeka još od 2005. godine, a djeca rođena te godine danas su već odrasli mladi ljudi. Dugogodišnja Dinamova dominacija stvorila je veliko nezadovoljstvo i frustraciju među Hajdukovim navijačima, ali istovremeno i dodatno pojačala želju za rušenjem vladavine Dinama. To se posebno vidi u derbijima i međusobnim susretima, gdje obje strane imaju snažan motiv dokazati svoju kvalitetu i nadmoć, bez obzira na trenutačni položaj na ljestvici.

Trener Mario Kovačević najavio je juriš od prve minute, bez kalkulacija unatoč finalu Kupa koje ih čeka za nekoliko dana.

Želja je navijačima, nakon osiguranog naslova, pokloniti i slavlje protiv Hajduka te potvrditi dominaciju. S druge strane, Hajduk u Zagreb dolazi potpuno rasterećen, s jednim ciljem - pobjedom u dvorištu rivala pokvariti slavljeničku atmosferu. Za Splićane bi trijumf na Maksimiru bio velika zadovoljština i zalog za optimizam uoči sljedeće sezone.

Kovačević i Garcia spremaju iznenađenja

Oba trenera suočavaju se sa značajnim kadrovskim problemima, što će sigurno utjecati na početne postave. Dinamov strateg Mario Kovačević ne može računati na svoj standardni stoperski par. Sjajni škotski stoper Scott McKenna je ozlijeđen, a Sergi Dominguez odrađuje suspenziju zbog žutih kartona. Očekuje se da će uz Niku Galešića u vatru biti gurnut 19-godišnji Marko Zebić, kojem bi to bio debi u početnoj postavi u SHNL-u.

Ništa lakša situacija nije ni u taboru Hajduka. Trener Gonzalo Garcia ostao je bez Filipa Krovinovića i Zvonimira Šarlije do kraja sezone, dok je Anthony Kalik bolestan. Iako se vratio treninzima, Ante Rebić nije potpuno spreman i derbi će najvjerojatnije započeti s klupe. Njegovo mjesto na krilu trebao bi zauzeti Abdoulie Sanyang Bamba, strijelac u prošlom kolu, što se najavljuje kao Garcijino iznenađenje za Dinamo. U vrhu napada "Bilih" ponovno se očekuje kapetan Marko Livaja.

Čabraja: 'Hajduku treba kontinuitet za naslov i ne izgaranje'

Silvijo Čabraja, poznati hrvatski nogometni trener, u podcastu Net.hr Maksanov korner dotaknuo se i trenerske struke u Hrvatskoj, gdje često nedostaje strpljenja, te pohvalio potez Dinamove uprave koja je stala iza trenera Kovačevića i kada rezultati nisu bili najbolji.

"Čisti primjer vam je znači Kovačević iz Dinama. Nakon onog poraza Dinama u Istri čitava javnost, svi su pisali 'treba ga se smijeniti' itd. Boban je stao iza njega i na kraju, evo ga. Osigurao je prvo mjesto s velikom bodovnom razlikom, igraju finale Kupa, dobar rezultat su napravili u Europi. Bilo je u Europi i boljih i lošijih utakmica, ali bilo je izuzetno dobrih utakmica i to je stvar strpljenja. I stvaranje ekipe i svega. Na kraju se pokazalo da je Boban donio najpametniju odluku što u tom trenutku nije mijenjao Kovačića, što nije lutao. Dao mu je maksimalno povjerenje i sve se to na kraju naplatilo. Nije štitio svoju odluku, nego mu je vjerovao i pogodio."

Hajduk još jednu sezonu nije ispunio svoju veliku želju da uzme naslov. Gdje su ove sezone kiksali?

"Stalno ponavljam, taj žar Dalmacije prema Hajduku, ta ljubav prema tom nogometnom klubu te regije, to je stvarno neopisivo. Bilo koji protivnik da dođe, nek dođe i zadnji klub u Hrvatskoj ligi, ispod 15 tisuća gledatelja neće biti. Svi u bojama Hajduka, bijela boja, šalovi. To je definitivno ljubav prema tom klubu, želja i žar. Kada će uspjeti biti prvaci? Moje mišljenje je kad dođe jedan određeni kontinuitet, kad neće izgarati u dobrom rezultatu, a isto izgaraju u lošem. Moraju uloviti kontinuitet. Vjerojatno oni znaju na koji način i kako to funkcionira. Moraju pomalo stvarati nešto i ja vjerujem, i po zakonu velikih brojeva i Hajduk je veliki klub, tako da vjerujem da će i Hajduk u dogledno vrijeme biti prvak."

Utakmicu koja počinje u 16 sati sudi Patrik Pavlešić iz Duge Rese, a policija ju je proglasila susretom visokog rizika. Navijače već od 12:45 ispred zapadne tribine očekuje bogat program u fan zoni, što jamči da će atmosfera oko Maksimira biti užarena satima prije početka posljednjeg velikog okršaja ove sezone.