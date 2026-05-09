Poznati hajdukovac: 'Špalir Dinamu? To su budalaštine, a Garcijina je igra donijela samo probleme'

Sati nas dijele od najveće utakmice hrvatskog nogometa, velikog derbija između Dinama i Hajduka. Bit će to na papiru beznačajna utakmica, no u stvarnosti utakmice dva najveća hrvatska kluba to nikada nisu.

Upravo tu utakmicu, ali i stanje u Hajduku, za Net.hr komentira bivši vratar splitskih Bilih Vladimir Balić.

"Sigurno će biti to jedna sasvim drugačija utakmica, bez rezultatskog naboja. No, opet je to derbi i svaki derbi nosi određenu dozu tenzija, potrebe za dokazivanjem i želje za pobjedom. Na kraju krajeva, pogledajte utakmicu veterana koja je nedavno odigrana. I ti ljudi su odigrali na najvećoj mogućoj razini, dajući sve od sebe," započeo je Balić, koga smo upitali trebaju li Hajdukovi igrači napraviti špalir igračima Dinama:

"Ma kakav špalir, to su budalaštine. Mi smo rivali... Po meni niti Varaždin nije trebao to učiniti," kaže naš sugovornik.

Balića smo upitali i za komentar na sezonu u kojoj je Hajduk osvojio više bodova nego prošle, ali opet ostao bez trofeja i Europe.

"Kao što je i predsjednik Nadzornog odbora (Ljubo Pavasović Visković op. a.) rekao, nezadovoljstvo ispadanjem iz Europe je veliko, no ja bih rekao da je najveća greška to da se neki problemi nisu rješavali na vrijeme. Tu govorim o Vučeviću, o odnosu Livaje i Garcije, pa cijeloj filozofiji igre," kaže Balić, kojeg potom pitamo njegovo mišljenje o situaciji između trenera Gonzala Garcije i najboljeg igrača Hajduka, a možda i lige posljednjih godina.

Problem Garcije

"Garcia je izgradio svoju karijeru na Istri i rezultatima koje je tamo postigao sa tom nekom 'build-up' igrom. No, nije isto voditi Istru ili Hajduk. Hajduk je uvijek igrao okomito i brzo i uvijek je napadao, a igra koju je Garcia implementirao je donijela samo probleme," smatra bivši vratar Hajduka.

Dakle, smatrate da Garcia treba otići?

"To nije na meni. Sam sportski direktor (Robert Graf op. a.) je rekao kako nas ova igra neće dovesti nigdje. Pitanje je samo koliko je Garcia tvrdoglav, a koliko prilagodljiv," rekao je Balić pa nastavio:

"Smatram da je sada glavni prioritet rješavanje ugovora s Rebićem i Livajom. Nadam se da će se realizirati i ovo s Pirićem i da će doći investitori koji će nam omogućiti da mladi igrači također ostanu u klubu."

Prilikom razgovora o problematici filozofije igre kod Garcije, Balić je komentirao i kakav igrač treba Hajduku: "Treba nam veznjak koji može uzeti loptu, vući je 20-30 metara i proširiti igru. To je hajdučki stil."

Za kraj smo našeg sugovornika upitali da li ostanak Garcije ovisi o Livaji.

"Mislim da to ne možemo povezivati. Garciju je sportski direktor već 'upozorio', pa samim time mislim da Livajin ostanak nije ovisan o Garcijinom odlasku. Ja se svakako nadam da će Livaja ostati u Hajduku i nastaviti s dobrim igrama," zaključio je naš sugovornik.

