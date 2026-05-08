Gonzalo Garcia otkrio tko je dostupan za derbi i rekao hoće li navijati za Dinamo u Kupu

Subota donosi novi Vječni derbi hrvatskog nogometa. Na Maksimiru Dinamo i Hajduk odmjerit će snage četvrti i posljednji put ove sezone. Uoči tog dvoboja press konferenciju na Poljudu je održao Gonzalo Garcia koji u 13 utakmica protiv Dinama (s Istrom i Hajdukom) ima samo dvije pobjede uz tri remija i osam poraza.

"Nadam se da možemo pobijediti. To je naša ideja. Želimo pobijediti. Ranije to nismo zaslužili. U prvoj utakmici smo bili okej, ali su nas kaznili. U drugoj su zabili u sudačkoj nadoknadi, ali i nismo zaslužili pobijediti. U zadnjoj su bili puno bolji od nas. Ovaj put želimo pokazati bolju igru kao što smo dokazali da možemo", počeo je urugvajski stručnjak.

Silić? Zaslužuje li mjesto u reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu?

"On je jako talentiran vratar. Velika budućnost je pred njim. Prije par tjedana ste me pitali trebam li ga staviti na klupu. Stvari se mijenjaju", kazao je Garcia koji se okrenuo listi nedostupnih. "Šarlija je ozlijeđen, neće ga biti do kraja sezone. Krovinović je i dalje ozlijeđen, Kalik je bolestan. Skelin još vuče svoj problem. Diallo trenira s momčadi, ali za njim je teška sezona. Rebić je spreman", otkrio je Garcia.

Hoće li to biti zadnji derbi u Hajduku za Livaju i Rebića?

"Ne znam je li to zadnji derbi za njih. Ne mogu vidjeti u budućnost", kratak je bio Hajdukov strateg.

Hoće li se igrati za ponos?

"Naravno. Bit će teško kao i svakog puta. Energija mora biti na razini. Nije važno što su već osigurali naslov. Oni i dalje idu punom snagom. Mi im želimo uzeti bodove. Sigurni smo na drugom mjestu, ali želimo pobijediti za nas, za navijače. Ovo je važna utakmica za sve", najavio je GG.

Je li ovo priprema za Europu?

"Ako si prvak imaš dvije šanse u Europi. Mi se moramo pripremiti najbolje što možemo. Teško je početi iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu jer nemaš pravo na pogrešku. ako se približiš Dinamu, bliži si Europi. Oni igraju redovito u tim natjecanjima i ako možemo igrati protiv njih, možemo i u Europi", rekao je Garcia.

Hoće li navijati za Dinamo u Kupu?

"Ne mogu to reći. Ako oni dobiju imat ćemo malo više vremena, ali ne navijam ni za koga", zagonetno je odgovorio Garcia.

Bi li Hajduk kao i Varaždin napravio špalir igračima Dinama?

"Klub bi donio tu odluku. Nisam razmišljao o tome ranije, ali nije ni važno. Iznenadili ste me", zaključio je Garcia.

