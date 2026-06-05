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[KVIZ] Na koliko pitanja s prošlogodišnjih matura iz biologije možeš točno odgovoriti?

[KVIZ] Na koliko pitanja s prošlogodišnjih matura iz biologije možeš točno odgovoriti?
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Foto: Shutterstock

Koji stanični organel je odgovoran za sintezu ATP-a procesom staničnog disanja?

5.6.2026.
21:41
Webcafe.hr
Shutterstock
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Smatrate li se spremnima za jedan od najzahtjevnijih ispita u vašem školovanju? Državna matura iz Biologije mnogima predstavlja izazov, no uz temeljitu pripremu, odličan rezultat je itekako ostvariv. Od stanične biologije i genetike, preko fiziologije čovjeka do složenih ekoloških odnosa, gradivo obuhvaća sve ključne vještine koje ste stjecali tijekom srednje škole.

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