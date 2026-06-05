[KVIZ] Na koliko pitanja s prošlogodišnjih matura iz biologije možeš točno odgovoriti?

Smatrate li se spremnima za jedan od najzahtjevnijih ispita u vašem školovanju? Državna matura iz Biologije mnogima predstavlja izazov, no uz temeljitu pripremu, odličan rezultat je itekako ostvariv. Od stanične biologije i genetike, preko fiziologije čovjeka do složenih ekoloških odnosa, gradivo obuhvaća sve ključne vještine koje ste stjecali tijekom srednje škole.