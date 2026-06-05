[KVIZ] Na koliko pitanja s prošlogodišnjih matura iz biologije možeš točno odgovoriti?

SIVO NEBO, ŠARENA ŠPICA /
Oblaci iznad grada, osmijesi na Korzu: Zgodne Riječanke pokazale da im vrijeme ne može ništa
Koji stanični organel je odgovoran za sintezu ATP-a procesom staničnog disanja?
Smatrate li se spremnima za jedan od najzahtjevnijih ispita u vašem školovanju? Državna matura iz Biologije mnogima predstavlja izazov, no uz temeljitu pripremu, odličan rezultat je itekako ostvariv. Od stanične biologije i genetike, preko fiziologije čovjeka do složenih ekoloških odnosa, gradivo obuhvaća sve ključne vještine koje ste stjecali tijekom srednje škole.