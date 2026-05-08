Roditelj: 'Mogu i pred metak, gdje je novac?!' Predsjednik: 'Šaka njih mešetari i laže'

Roditelji polaznika Škole nogometa Marsonia poslali su priopćenje u kojem od Grada Slavonskog Broda traže da preuzme upravljanje Školom nogometa, tvrdeći kako se stanje nije popravilo ni nakon promjene vodstva.

'Nije me strah nikog, mogu stati pred metak'

Tvrdi se kako nova uprava nije ostvarila ranije dana obećanja, dugovi su i dalje prisutni, a dio trenera još uvijek nije primio plaće. Roditelji upozoravaju i da statut škole nije usklađen s promjenama te da se u službenim dokumentima i dalje navode bivše upravljačke strukture.

Ističu i probleme u svakodnevnom radu škole. Prijevoz djece, tvrde roditelji, nije adekvatno organiziran. Navodi se kako nedostaje nove opreme, a način funkcioniranja škole izaziva dodatna pitanja.

Posebno problematičnima smatraju netransparentno upravljanje financijama i nejasno definirane ovlasti, uz tvrdnje da pojedinci bez službenih funkcija imaju utjecaj na financijske odluke i komunikaciju s trenerima. Roditelji također zamjeraju nedostupnost financijskih izvještaja i slabu komunikaciju predsjednika škole. Na kraju apeliraju na Grad da se uključi i pomogne stabilizirati situaciju, naglašavajući da najveću štetu trpe djeca.

To što ste pročitali i to što roditelji navode i tvrde samo je nastavak situacije u školi nogometa NK Marsonia. Idemo, stoga, tri mjeseca unazad. Kako bi bolje shvatili situaciju do koje je došlo i kako se razvila.

Roditelji djece koja pohađaju školu nogometa Marsonia u veljači ove godine primili su pismo koje je u vrlo kratkom vremenu izazvalo veliko nezadovoljstvo i zabrinutost unutar jednog od najvažnijih sportskih kolektiva u Slavonskom Brodu. U njemu je bivši direktor škole Željko Didović iznio je niz ozbiljnih optužbi na račun sadašnjeg vodstva, upozorava na financijske i organizacijske probleme te dio odgovornosti za budućnost njihove djece otvoreno prebacuje na roditelje.

Didović je tada u pismu poručio roditeljima da je odgovornost sada u potpunosti na njima, baš kao što je, kako tvrdi, bila i svih prethodnih godina. Istaknuo je u kako su upravo roditelji kroz članarine, kupnju opreme, organizaciju prijevoza na utakmice i turnire te financiranje svakodnevnih troškova održavali rad škole nogometa.

Posebno zabrinjava dio u kojem je Željko Didović upozorio da bi, ne podmire li se dugovanja prema sucima, prijevoznicima i trenerima, djeci moglo biti onemogućeno sudjelovanje u natjecanjima pod okriljem HNS-a. Također se u pismu navodilo da bi neplaćanje obveza prema Gradu moglo dovesti do toga da djeca ostanu bez prostora za treninge. U tom katastrofalnom scenariju bi Škola nogometa ne bi samo zastala s radom, nego bi se potpuno urušila.

U pismu se dodatno naglašava i činjenica koju mnogi roditelji, čini se, dosad nisu doživljavali spornom – djeca su za HNS-ova natjecanja registrirana pod NK Marsonia, a ne pod školom nogometa Marsonia. Time se otvara pitanje održivosti postojećeg modela, ali i njegove pravne utemeljenosti.

Portal Net.hr kontaktirao je jednog od nezadovoljnih roditelja koji je htio ostati anoniman zbog vlastitog djeteta koji igra za omladinsku školu Marsonije, da mu slučajno dijete ne bude imalo probleme. Njegovi podaci su poznati redakciji.

"Nije me strah nikog, mogu stati pred metak, 50 roditelja bi stalo pred kameru RTL-a da dođe. nemamo straha, ali ne želim sam istupati imenom i prezimenom da moje dijete ne bi imalo problema. Jer, sigurno bi se preko njega osvećivali za ovo što ću sad reći. Dakle, sve što mi tvrdimo u priopćenju, roditelji polaznika omladinske škole NK Marsonia, je točno. Gospodin Dragan Marić je, ajmo reći, preuzeo školu nogometa od gospodina Igora Đakovića. Dragan Marić je trenutno predsjednik škole nogometa NK Marsonia. Oni međusobno dijele, da kažem - vi meni, ja vama. Gospodin Igor Đaković je doveo školu nogometa u situaciju da je škola nogometa bila blokirana od strane Porezne uprave, jer čovjek nije plaćao ništa. Nije plaćao trenere, ni ništa, sve se rješavalo kešom, članarine su se plaćale kešom. Treneri su to upisivali u kojekakve tekice. Prijevoz djece se plaćao kešom, kešom su se plaćali prijevoznici. Totalno netransparentno. Sad je to preuzeo gospodin Dragan Marić u prosincu prošle godine, održao sastanak s roditeljima, obećavao brde i doline da bi nakon 10-15 dana od pojedinih roditelja tražio da uplate članarinu za školu nogometa da bi se Škola nogometa odblokirala od Porezne uprave, što su pojedini roditelji napravili, naravno, sve za dobrobit naše djece", tvrdi roditelj i nastavlja:

"I ja sam bio među pozvanima i već su bili kao riješili to. Zvala me potom jedna majka i obavijestila me da se nije riješilo. Obećani su nam sastanci, da će se izvještavati o svemu i svačemu i na kraju je došlo do sukoba između njega i njegovog najbližeg suradnika, gospodina Didovića, iz razloga što gospodin Vidović nije htio dozvoliti da se neke stvari rade opet na crnjaka. Gospodin Didović je htio aplicirati za EU fondove za novac i to, ali gospodin Marić se za to ne može prijaviti jer čovjek ima optužbu za gospodarski kriminal. Znači, on nema što tražiti među djecom, majko sveta, o čemu mi pričamo?! Nadalje, gospodin Didović je udaljen, pa je tu bila i neka optužnica USKOK-u, pa je gospodin Dragan Marić poslao policiju na sastanak nas roditelja. Mi smo se sastali da kažemo svoje, da pričamo o svemu, čovjek na nas pošalje policiju kao neprijavljeni skup. Nakon toga sve gore i gore. Ima trenera koji nemaju nikakve licence, a vode djecu."

'Sve financiramo mi roditelji'

Roditelj priča u jednom dahu...

"Pedagoške mjere su ravne nuli. Počelo je neplaćanje trenera. Konkretno jedan trener nije dobio plaću osam mjeseci. Taj trener se zove David Mikajević i čovjek je na kraju dao otkaz. Radi još sutra i to je to. Trenutno vodi skupinu mlađih pionira. Isto tako, taj isti Dragan Marić obećava kako će se ići samo na licencirane turnire, turnir na koji su prije tjedan dana djeca išla u Medulin financirali smo isključivo mi roditelji od prijevoza, smještaja, svega. Znači, ispred škole nogometa Marsonia nitko nije došao i rekao djeci sretan put. Čak štoviše, samoimenovani roditelj Adalbert Garić, kojeg je gospodin Marić kao ovlastio za nešto, kao da mu pomaže. Taj isti roditelj koji nema nikakve funkcije u klubu trenere forsira da zovu roditelje koji nisu platili članarine, da pritišće trenere. Pa je počeo maltretirati tog Davida Mikajevića, spomenutog trenera koji odlazi iz omladinske Škole NK Marsonia na razne načine - od toga da kako on to turnir prijavljuje sam, kako ovo, kako ono. Vrši pritisak na njega, iživljava se na čovjeku, a čovjek je nitko i ništa u klubu. Znači, najobičniji je roditelj, samo si daje za pravo neke stvari".

Monolog se nastavlja:

"Mi smo Dragana Marića kao roditelji stavili u grupu nas roditelja prije nekoliko dana, poveli raspravu i napisali mu sve što mislimo o njemu, ali on se uopće nije uključivao u razgovor i on je tražio preko svog posrednika da se nađe s nama roditeljima, nas četiri - pet, da porazgovaramo s njim. Dosad nikakvog razgovora, nikakvog dijaloga, nije bilo u ovih pet mjeseci. Čak je dao i izjavu da se nas 200 skupi, da ga ne možemo izbaciti iz kluba. Ono, katastrofa. U omladinskoj školi NK Marsonia ništa nije transparentno, novac od članarina nitko ne zna gdje nestaje, jer Porezna uprava je odblokirala školu nogometa, pa bi se moglo funkcionirati. Sad taj dug koji je preostao se može platiti na rate. Nije Dragan Marić svog centa uložio od kad je on to preuzeo, iako je obećavao brda i doline, klasika."

Nadalje roditelj tvrdi:

"Roditelji su uplatili članarine unaprijed i još su, k tome, neki dali pozajmnice. Dragan Marić kao Dragan Marić, njega nitko nije vidio mjesecima u klubu. Ne znamo gdje je on, nešto rješava. Skupštinu je održao, nakon te skupštine, izbacio gospodina Vidovića iz kluba. Ostavio je oko sebe svoju rodbinu, sve, kao članove uprave. Dakle, sve su to rođaci, ovakvi - onakvi. Da ga nitko ne može nadglasati niti išta. Statut kluba škole nogometa NK Marsonia nije promjenjen od 2015. godine, iako je neke stavke trebalo promijeniti. Znači, živa lakrdija. Marićeva izjava je bila - boli me briga, odvedite djecu, doći će druga djeca. Mi kao roditelji smo tu isključivo zbog djece. Opremu kao opremu kupuju roditelji. Dragan Marić ne kupuje ništa niti ne želi pričati na taj način i sad kad je vidio da je voda došla do grla, vjerojatno, on sad traži sastanak s nama danas. Mi imamo u 17.00 sastanak s Draganom Marićem. Ovo što Dragan Marić radi je van svake pameti. Ne znam tko to njemu dopušta, na kojem nivou. Grad sigurno ne jer s Gradom Slavonskim Brodom nije u dobrim odnosima. Čak su došli i do toga od Grada Slavonskog Broda nisu dobili mjere za sport. Jer s nikim nisu dobri. Stalno su ti predsjednici bili u nekom sukobu. Užas živi".

'Nikome ništa nije prijavljivao'

Tvrdi se i ovo:

"I za kraj, otkrit ću i sljedeće. Kad su bili turniri za djecu, na turniru su radili isključivo on i njegova žena, kčer, bla bla bla. Sve se prodavalo za keš, a taj keš nitko nikad nije vidio. Nije nikakva tvrtka mogla doći prodavati sok, ne, Dragan Marić je prodavao i sok i palačinke i ćevape i ulaznice i nikome ništa nije prijavljivao. Nije bilo računa niti išta i normalno da ga je porezna stisla. Sva putovanja na koja su djeca išla prije Dragana Marića, to isto moram reći, od Bosne, Srbije, gdje god se išlo, 99% troškova su snosili roditelji. Kotizacija po djetetu u Bosni je bila 5 maraka, u Hrvatskoj 50 kuna. Ni to klub nije platio. Čak ni to. A da ne pričamo ostale stvari. Sadašnji predsjednik omladinske škole NK Marsonia Dragan Marić je još i gori. Išli smo na turnir u Medulin, mi roditelji smo platili autobus, smještaj djecik sve. Dobili smo donaciju vode i hvala tim ljudima, ali to nije dobio klub nego mi roditelji. Od škole nogometa NK Marsonia i Dragana Marića nismo dobili ništa, on nije uložio svog centa i sve to vodi u propast."

Povodom medijskih napisa u kojima se tvrdi da u školi nogometa kultnog hrvatskog nogometnog kluba Marsonia postoje određeni problemi, kao i zbog navedenih tvrdnji roditelja koji je htio ostati anoniman, kontaktirali smo predsjednika škole nogometa NK Marsonia Dragana Marića kako bi se referirao na navedeno i dao nam službenu izjavu ispred omladinske škole NK Marsonia. Dragan Marić demantirao je sve za što se školu nogometa NK Marsonia optužuje i njega ponaosob.

'Sve je netočno, škola nogometa NK Marsonia radi nesmetano osim mlađih pionira

"Ti navodi su svi netočni. Kod nas u klubu takvo stanje nije. Škola nogometa NK Marsonia radi nesmetano, osim jedne mlađe selekcije, selekcija mlađih pionira. Roditelji su u toj selekciji uzeli trenera pod sebe i rade tako mešetarenje i to i od tog nema ništa. Mi radimo normalno. Bili smo u Blatu prije nekih tri mjeseca, kad sam ja došao. Mi smo se konsolidirali, dugovi ne postoje, prijevoz je plaćen, poreznog duga nemamo. Sve to možete provjeriti. Nemam tu što puno reći. Za seniore ne bi davao izjavu, mi smo razdvojeni. Sve što se navodi za školu nogometa NK Marsonia, to je netočno. Nije točno ni to što pojedini roditelji naglašavaju nekakvu netransparentnost financija i nejasne ovlasti unutar škole, uz njihove tvrdnje da pojedinci bez formalnih funkcija imaju utjecaj na financije i komunikaciju s trenerima. Nije točno ni to da su financijski izvještaji nedostupni, niti da ne postoji nikakva komunikacija predsjednika, odnosno mene ponaosob. Mi imamo volontere i prijatelje, tko god hoće pomoći klubu. Ima tu i roditelja koji pomažu i tako. Sve je to netočno i sve su to insinuacije određenih roditelja, samo oni znaju zašto. Sve su to priče za malu djecu. To vam je šaćica roditelja, mala sitna brojka, to je njihov problem i ne bi polemizirao putem medija. Sve što navode roditelji, što govore, to nije točno", tvrdi Dragan Marić i dodaje:

'Nije istina da imam optužnicu za gospodarski kriminal'

"Što se tiče optužbe za gospodarski kriminal koju navodno imam, to isto nije istina i za to imam dokaz koji ću vam poslati. Dostavio sam i imam potvrdu o nekažnjavanju, 24. veljače sam ju izvadio. Protiv mene se ne vodi nikakav kazneni postupak i to je bio uvjet za upis. Morate znati jednu bitnu stvar. Ja sam u klubu tri mjeseca, a ne osam mjeseci, tako da taj roditelj priča gluposti. Taj trener za kojeg oni navijaju nema licencu i nema uvjete. Ja sam bio u inspektiratu i dobili smo nalog tko god nema i ne ispunjava uvjete, nije licencirani trener, taj ne može raditi u nogometnoj udruzi. Oni bi njega zadržali, a ne ispunjava uvjete. Osam mjeseci je li on plaćen ili nije, ja sam upisan 23.2.2026. i od tad obnašam funkciju. Što je bio prije, to je njihov problem. On nije imao ni obrt otvoren da mu se plati. I čovjek nema licencu. Što se tiče sastanka, roditeljima, tom malom djelu roditelja - nezadovoljnika - sam poručio, kazao kako možemo razgovarati o tome. To su roditelji od samo jedne selekcije omladinske škole, a mi ih u omladinskoj školi NK Marsonia imamo 13. To se radi o mlađim pionirima i oni su tema. Tu se okupio dio roditelja koji si neupućeni. Oni imaju neke svoje istine koje mene ne zanimaju. Ja radim sasvim drugačije. Transparentno se radi u omladinskoj školi, novac ne ide u ničiji džep. To je bilo prije mog dolaska, naplaćivali su treneri u kešu članarinu i onda sam ja to suzbio i rekao samo na račun škole idu uplate za članarinu. Imamo evidenciju, bila je porezna, bili su svi. Bio je inspektorat. Dobili smo zapisnik da moramo doraditi statut u 90 dana i ništa drugo. Omladinsku školu vodim samo ja. Imamo skupštinu, izvršni odbor i nadzorni odbor. Oni su napali i uhvatili se Garića, a čovjek je volonter, dijete mu igra u omladinskoj školi. Adalbert Garić je volonter, on nema nikakvu funkciju. Između mene i Adalberta Garića nema nikakvog poslovnog odnosa. I da ima, što se to njih tiče, ali nema. Imamo izvod iz registra, imami sve, ali nemamo mi poslovni odnos. A i da ima, moja je osobna stvar koga ću zvati da mi pomogne. za toga stojim što sam rekao".