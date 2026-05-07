Kaos u školi nogometa Marsonia: Roditelji traže hitnu reakciju, evo o čemu je riječ

Roditelji polaznika škole nogometa Marsonia uputili su priopćenje u kojem od Grada Slavonskog Broda traže preuzimanje upravljanja nogometom školom, navodeći kako se situacija unatoč promjenama u vodstvu nije poboljšala.

Kako navodi Brod portal, obećanja nove uprave nisu ispunjena, dugovi i dalje postoje, a dio trenera još čeka plaće. Također upozoravaju da statut nije ažuriran te da se u dokumentima i dalje pojavljuju stare upravljačke strukture.

Problemi se, tvrde, vide i u svakodnevnom funkcioniranju: prijevoz djece nije sustavno riješen, nedostaje nove opreme, a organizacija rada izaziva dodatne nedoumice.

Posebno naglašavaju netransparentnost financija i nejasne ovlasti unutar škole, uz tvrdnje da pojedinci bez formalnih funkcija imaju utjecaj na financije i komunikaciju s trenerima. Zamjeraju i nedostupnost financijskih izvještaja te izostanak komunikacije predsjednika.

Roditelji apeliraju na Grad da reagira i pomogne stabilizirati stanje, ističući kako najveće posljedice trpe djeca.

