Turci otkrili što čeka Livakovića nakon Svjetskog prvenstva i gdje nastavlja karijeru

Dominik Livaković, 31-godišnji vratar hrvatske reprezentacije, i dalje je pod ugovorom s turskim Fenerbahçeom, dok mu aktualna posudba u Dinamu istječe u lipnju ove godine. U Zagreb je stigao u zimskom prijelaznom roku nakon što u španjolskoj Gironi nije dobio značajniju minutažu, iako ga je Fenerbahçe tamo prethodno poslao na posudbu. Njegov status za iduću sezonu i dalje je otvoren.

Livaković je iz Dinama otišao 2023. godine u transferu vrijednom oko sedam milijuna eura. U Fenerbahçeu je upisao 74 nastupa, no nakon ozljede i pada forme izgubio je mjesto u početnoj postavi te je u jednom razdoblju upisao minimalan broj nastupa. Posudbe u Gironu i kasnije u Dinamo uslijedile su kao pokušaj povratka natjecateljskog ritma, pri čemu je u Zagrebu ponovno dobio kontinuitet i status prvog vratara.

Njegov povratak na vrata Dinama smatra se važnim i u kontekstu reprezentacije, s obzirom na to da bi upravo on mogao biti jedan od glavnih kandidata za poziciju prvog vratara na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, koje se održava od 11. lipnja do 19. srpnja.

Turski mediji navode kako je Fenerbahçe već zaprimio nekoliko ponuda za Livakovića, pri čemu se spominju tri zainteresirana kluba. Prema istim navodima, Dinamova financijska ponuda je najniža od svih pristiglih, što smanjuje izglede da vratar ostane u Maksimiru i nakon završetka posudbe.

Livaković s Fenerbahçeom ima ugovor na još dvije godine, a turski klub navodno želi povratiti dio ulaganja iz transfera realiziranog 2023. godine. Zbog interesa iz jačih europskih liga Dinamo će teško financijski konkurirati drugim ponudama, iako u klubu postoji jasna želja da zadrže hrvatskog reprezentativnog vratara i nakon aktualne sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos u Parizu: Uhićeno više od 100 ljudi nakon prolaska PSG-a u finale