Izbacili su Rijeku, ali ispali u polufinalu: Došli pred navijače, a onda doživjeli šok

Rayo Vallecano je s dvije minimalne pobjede izborio finale Konferencijske lige. Nakon domaćih 1-0 s istim je rezultatom svladao Strasbourg i u gostima.

Strasbourg je u osmini finala izbacio Rijeku, ali do finala nije uspio doći. Iako je ovo veliki europski uspjeh, navijači francuskog kluba nisu bili zadovoljni. Igrači su nakon utakmice krenuli prema ultrasima na sjevernoj tribini kako bi im zapljeskali, ali dobili su zvižduke, hukanje, srednje prste, uvrede i nekoliko predmeta.

Ben Chilwell i, posebno, Diego Moreira viđeni su kako mole publiku da se smiri. "Vidio sam navijače kako se ljute, vrijeđaju... nije bilo potrebe za tim", jadikovao je Belgijanac nekoliko minuta kasnije za Canal+.

Pokušao je reagirati i kapetan Emanuel Emegha koji nije bio dostupan za utakmicu zbog ozljede. Stigao je pred navijače odjeven u crno s sunčanim naočalama, a bio je najveća meta ultrasa. Ovo nije bio prvi put da se nizozemski napadač suočio s kritikama, jer su ga navijači krivili za njegov rani prelazak u Chelsea ove sezone.

🚨🚨 Strasbourg ultras were not happy with club captain Emanuel Emegha after they lost Conference League semi-final. 😳🤬



He tried to go in front of the stands to ask the supporters to applaud his teammates, but it didn't go to plan. pic.twitter.com/UEPTeGbJaC — EuroFoot (@eurofootcom) May 8, 2026

Emegha je potom skinuo sunčane naočale, prišao navijačima i činilo se da ih je zamolio da ne zvižde momčadi. To nije bilo dovoljno da se smiri napetost. No, nakon što ga je Moreira urazumio, konačno se okrenuo.

"Znamo Emeghinu situaciju u klubu. Samo sam pokušao izbjeći veći sukob. On je sjajan čovjek, sjajan igrač, pokušao nas je obraniti. Samo nisam htio dodatno pogoršati problem", rekao je Moreira.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos u Parizu: Uhićeno više od 100 ljudi nakon prolaska PSG-a u finale