FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAPETAN NIJE POMOGAO /

Izbacili su Rijeku, ali ispali u polufinalu: Došli pred navijače, a onda doživjeli šok

Izbacili su Rijeku, ali ispali u polufinalu: Došli pred navijače, a onda doživjeli šok
×
Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Iako je ovo veliki europski uspjeh, navijači francuskog kluba nisu bili zadovoljni

8.5.2026.
10:46
Sportski.net
PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Rayo Vallecano je s dvije minimalne pobjede izborio finale Konferencijske lige. Nakon domaćih 1-0 s istim je rezultatom svladao Strasbourg i u gostima.

Strasbourg je u osmini finala izbacio Rijeku, ali do finala nije uspio doći. Iako je ovo veliki europski uspjeh, navijači francuskog kluba nisu bili zadovoljni. Igrači su nakon utakmice krenuli prema ultrasima na sjevernoj tribini kako bi im zapljeskali, ali dobili su zvižduke, hukanje, srednje prste, uvrede i nekoliko predmeta.

Ben Chilwell i, posebno, Diego Moreira viđeni su kako mole publiku da se smiri. "Vidio sam navijače kako se ljute, vrijeđaju... nije bilo potrebe za tim", jadikovao je Belgijanac nekoliko minuta kasnije za Canal+.

Pokušao je reagirati i kapetan Emanuel Emegha koji nije bio dostupan za utakmicu zbog ozljede. Stigao je pred navijače odjeven u crno s sunčanim naočalama, a bio je najveća meta ultrasa. Ovo nije bio prvi put da se nizozemski napadač suočio s kritikama, jer su ga navijači krivili za njegov rani prelazak u Chelsea ove sezone.

 

 

Emegha je potom skinuo sunčane naočale, prišao navijačima i činilo se da ih je zamolio da ne zvižde momčadi. To nije bilo dovoljno da se smiri napetost. No, nakon što ga je Moreira urazumio, konačno se okrenuo.

"Znamo Emeghinu situaciju u klubu. Samo sam pokušao izbjeći veći sukob. On je sjajan čovjek, sjajan igrač, pokušao nas je obraniti. Samo nisam htio dodatno pogoršati problem", rekao je Moreira.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos u Parizu: Uhićeno više od 100 ljudi nakon prolaska PSG-a u finale

StrasbourgKonferencijska LigaRayo Vallecano
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike