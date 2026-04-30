Dinamo, Rijeka i Hajduk bore se za novo hrvatsko čudo iz Njemačke

Novih pet golova u posljednje četiri utakmice za rezervnu momčad, interes iz inozemstva i otvoreno pitanje o njegovoj budućnosti u klubu: Tino Kusanović je nesumnjivo intrigantan potencijal za 1. FC Nürnberg ovog ljeta.

Hoće li domaći talent, kojeg prema Transfermarktu navodno traži nekoliko klubova, ostati u FCN-u na putu do prve momčadi ili klubu prijeti gubitak obećavajućeg mladog igrača?

Ovaj osamnaestogodišnji napadač nedavno je impresionirao svojim nastupima za rezervnu momčad u Regionalligi (četvrta divizija), što ga čini traženim igračem ne samo u Nürnbergu već i šire. Neosporno je da klub visoko cijeni svoj domaći talent. Kada je Kusanović produžio ugovor u veljači 2025., tadašnji voditelj omladinske akademije, Michael Wiesinger, već je potvrdio "brzi razvoj" igrača. Naredni tjedni bit će ključni u određivanju hoće li se ovaj napredak nastaviti u FC Nürnbergu.

Već tada su stizale ponude međunarodnih klubova za mladog igrača. U svibnju 2025. Kusanović je debitirao za FC Nürnberg u 2. Bundesligi. Od tada je redovito u trenažnoj momčadi prve momčadi, iako ove sezone još nije nastupio. Trener Miroslav Klose nedavno je, kada su ga pitali, naznačio da ga ima na užem popisu. Rekordni strijelac Svjetskog prvenstva mogao bi svom štićeniku poslati znak u finalu sezone. Nürnberg je osigurao svoje mjesto u ligi pobjedom od 1:0 protiv Magdeburga i pod manjim je pritiskom nego posljednjih tjedana. Sasvim je moguće da će Kusanović dobiti više vremena za igru ​​s prvom momčadi.

Borba za talent

Iz sportske perspektive, put talenta čini se unaprijed određen. Prošle sezone, Kusanović je postigao 27 golova u 21 utakmici u DFB U17 Youth League te je bio najbolji strijelac i u preliminarnoj skupini C i u glavnom kolu lige A. Za usporedbu, ovo je postotak postignutih golova koji je Lennart Karl iz Bayern Münchena također postigao u ovoj ligi prošle sezone. Privukao je i međunarodnu pozornost. Na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina prošlog studenog bio je najbolji strijelac hrvatske reprezentacije, koju je Uzbekistan eliminirao tek u šesnaestini finala nakon izvođenja jedanaesteraca. Godine 2025. također je postigao dva gola u pet utakmica za reprezentaciju do 18 godina, a nedavno je igrao za reprezentaciju do 19 godina u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Stoga ne čudi da Kusanović privlači interes drugih klubova. Prema Transfermarktu, konkretna ponuda AC Milana FC Nürnbergu odbijena je zimi. U to vrijeme i Klose i Wiesinger stavili su veto na dogovor, pozivajući se na Kusanovićev poseban status obećavajućeg domaćeg talenta. Trenutno, prema Transfermarktu, nekoliko vrhunskih hrvatskih klubova, uključujući Dinamo, Rijeku i Hajduk, zainteresirano je za napadača.

Kusanovićeva perspektiva

Za Nürnberg je ovo delikatna situacija. S jedne strane, klub je osigurao dugoročne usluge domaćeg talenta s velikim potencijalom. S druge strane, sa svakim jakim tjednom raste pritisak da se Kusanoviću omogući sljedeći korak. Pogotovo jer usporedivi slučajevi pokazuju koliko brzo talent može krenuti drugačijim razvojnim putem.

Na primjer, hrvatski napadač Franjo Ivanović napustio je FC Augsburg II 2023. kao obećavajući talent za Rijeku, gdje je napravio svoj proboj, a kasnije prešao u Union Saint-Gilloise prije nego što se pridružio Benfici. Od tada je za sada 22-godišnjaka plaćeno više od 26 milijuna eura, a njegova trenutna tržišna vrijednost je 18 milijuna eura.

Za Nürnberg, Kusanović stoga nije samo talentirani napadač, već i temeljno strateško pitanje: Hoće li klub uspjeti dovesti jednog od svojih najuzbudljivijih domaćih talenata u profesionalni nogomet ili će neki drugi klub na kraju iskoristiti njegov potencijal? Sljedećih nekoliko tjedana trebalo bi pokazati.

