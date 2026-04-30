Dinamov stoper demantirao govore o odlasku: 'Zašto ne bih igrao ovdje do kraja'

Scott McKenna jedno je od imena koje se spominje u kontekstu odlaska iz Dinama ovoga ljeta i na kojemu bi Dinamo mogao dobro zaraditi.

Škotski je reprezentativac u razgovoru za BBC demantirao kako je Dinamo već ranije odbio 10 milijuna funti za njega i kako bi u Dinamu mogao ostati i duže. "Nisam siguran da je to istina. To je vjerojatno izgubljeno u prijevodu", komentirao je McKenna napise koji su ga slali iz Dinama.

"Imao sam jako dobru prvu sezonu i potpisao sam četverogodišnji ugovor ovdje, tako da ne vidim apsolutno nikakav razlog zašto ne bih bio ovdje do kraja. Ovo je momčad koja je navikla osvajati mnogo naslova u posljednjih 20 godina, tako da je za neke igrače to bila norma. Ima nas dosta tamo kojima je to bio prvi trofej. Osvajanje dvostruke krune u svojoj prvoj sezoni ovdje bilo bi izvrsno", kazao je McKenna.

Škotska ponovno na SP-u

McKenna će ovoga ljeta predstavljati Škotsku na Svjetskom prvenstvu. Škoti su na SP-u prvi puta nakon 1998., a u skupini će igrati s Haitijem, Marokom i Brazilom. "Svi će na tu prvu utakmicu gledati kao na onu u kojoj vjerojatno imamo najveće šanse osvojiti tri boda. Pripreme moraju biti besprijekorne. Moramo biti apsolutno spremni u prvoj utakmici. Da bismo stvarno dobili ono što želimo od turnira, moramo pokušati osvojiti sva tri boda".

"Ako budem imao dovoljno sreće da budem u tom avionu i dobijem nekoliko minuta, bit ću apsolutno oduševljen", kazao je Dinamov stup obrane.

