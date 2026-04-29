Dinamo rasprodao karte za finale Kupa u manje od sat vremena

Iako je prvenstvo već osvojeno, sezona za Dinamo još nije gotova. Na dan koji je mnogim navijačima najbitniji datum u povijesti kluba, 13. svibnja, Dinamo igra finale Kupa s Rijekom.

Ta utakmica može postati "šećer na šlagu" za momčad koja je prije malo manje od godinu dana bila "osakaćena" odlascima brojnih legendi, ali na putu do duple krune stoji branitelj naslova Rijeka, kojoj novo Rabuzinovo sunce može uljepšati sezonu u kojoj su ostvarili povijesni europski uspjeh.

Jedino što je sigurno jest da će ta utakmica biti dobro popraćen spektakl jer je Dinamo sve svoje ulaznice već rasprodao. Svih nešto više od tri tisuće karata koje je klub iz Zagreba dobio na raspolaganje rasprodano je za manje od sat vremena, dok prodaja u Rijeci još traje.

Dodajemo da su oba kluba dobila 25 % svih karata na raspolaganje i da ih oba kluba prodaju po cijeni od 20 eura, dok je preostalih 50 % karata u prodaji od strane HNS-a te se cijene kreću od 45 do 55 eura.

