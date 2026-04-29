FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PAO REKORD /

Dinamo rasprodao karte za finale Kupa u manje od sat vremena

Dinamo rasprodao karte za finale Kupa u manje od sat vremena
×
Foto: Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia

Oba kluba dobila su 25 % svih karata na, dok je preostalih 50 % karata u prodaji od strane HNS-a

29.4.2026.
15:21
Sportski.net
Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Iako je prvenstvo već osvojeno, sezona za Dinamo još nije gotova. Na dan koji je mnogim navijačima najbitniji datum u povijesti kluba, 13. svibnja, Dinamo igra finale Kupa s Rijekom.

Ta utakmica može postati "šećer na šlagu" za momčad koja je prije malo manje od godinu dana bila "osakaćena" odlascima brojnih legendi, ali na putu do duple krune stoji branitelj naslova Rijeka, kojoj novo Rabuzinovo sunce može uljepšati sezonu u kojoj su ostvarili povijesni europski uspjeh.

Jedino što je sigurno jest da će ta utakmica biti dobro popraćen spektakl jer je Dinamo sve svoje ulaznice već rasprodao. Svih nešto više od tri tisuće karata koje je klub iz Zagreba dobio na raspolaganje rasprodano je za manje od sat vremena, dok prodaja u Rijeci još traje.

Dodajemo da su oba kluba dobila 25 % svih karata na raspolaganje i da ih oba kluba prodaju po cijeni od 20 eura, dok je preostalih 50 % karata u prodaji od strane HNS-a te se cijene kreću od 45 do 55 eura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POGLEDAJTE VIDEO: Besek o Mišiću: 'Takvog igrača kao što je on nemamo, on mora u reprezentaciju'

DinamoHrvatski Kup
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike