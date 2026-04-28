Pogledajte poruku Armade koju im je policija zabranila unijeti na tribinu

Nedavno odigranim Jadranskim derbijem između Rijeke i Hajduka (0-0) najzadovoljniji je mogao biti Dinamo koji je tim rezultatom postao prvak i prije svoje utakmice s Varaždinom.

Sama utakmica Rijeke i Hajduka nije bila zanimljiva kao one ranijih godina, ali su navijači svejedno našli načina za provokaciju. Na prepunom stadionu obje su skupine slale razne poruke, ali jednu ipak nisu. Naime, navijačka skupina Rijeke "Armada" htjela je na stadion unijeti transparent koji bi svakako "uzburkao strasti". Na transparentu se vidi "Facebook zid" na kojemu "Torcida Split" ima potvrđen zahtjev za prijateljstvo "Grobarima jug".

Time "Armada" insinuira na navodno prijateljstvo zagrebačkog ogranka navijača Hajduka "Torcide" i navijača beogradskog Partizana "Grobara".

Sličan potez već je viđen na tribinama, a Armada je Torcidu provocirala i pjesmom. Naime, uoči početka utakmice, sa službenog razglasa na stadionu Rujevica pušten je stari hit Srebrnih krila "Nek živi ljubav" koji je tijekom osamdesetih bio prepjevan kao "nek živi ljubav, nek se budi dan, neka svako dijete mrzi Partizan".

