Torcida u manjem broju nego smo navikli, ali poslali su poruku koja se čuje do Francuske

Nogometaši Hajduka upisali su četvrtu prvenstvenu pobjedu u nizu, na svom su Poljudu u susretu 29. kola HNL-a s minimalnih 1-0 (1-0) pobijedili Goricu.

Jedini je pogodak postigao Marko Livaja već u četvrtoj minuti. Unatoč brojnim šansama Splićana ostao je to do kraja jedini gol Hajduka koji je opet smanjio zaostatak za vodećim Dinamom koji ima sedam bodova više.

Torcida je bila u manjem broju nego što smo na to navikli. Možda je to posljedica posljednjeg skandala u kojem je član Torcide Zagreb slao poruke članu Partizanovih navijača Grobara.

Ipak, Torcida je poslala snažnu poruku svome nekadašnjem vođi Žanu Ojdaniću kao i prijateljskoj skupini MF 91 koja podržava Saint-Étienne koji su pod prijetnjom francuskih vlasti koje ih žele rasformirati zbog ekstremizma, huliganstva i nasilja. Navijači Saint-Étiennea udružili su se i marširali na ulicama u znak prosvjeda protiv prijetnji francuskog Ministarstva unutarnjih poslova.