Ovo su najbizarnija izdanja na ovogodišnjoj Met Gali: Heidi Klum najbolje pogodila temu

Met Gala 2026 okupila je svjetsku elitu mode, filma, glazbe i umjetnosti na stepenicama Metropolitan Museum of Art u New Yorku. Održana 4. svibnja, tradicionalno prvog ponedjeljka u mjesecu, večer je spoj glamura, umjetnosti i ekskluzivnosti – uz oko 450 uzvanika i rekordna sredstva prikupljena za Costume Institute.

Ovogodišnja tema bila je “Costume Art”, uz dress code “Fashion is Art”, koji je poticao uzvanike da modu interpretiraju kao umjetnički izraz i tijelo kao platno. Domaćini večeri bili su Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams i dugogodišnja organizatorica Anna Wintour, dok su crvenim tepihom prošetala neka od najvećih svjetskih imena – od Rihanna i Blake Lively do Kylie Jenner i Doja Cat.

Njemačka manekenka Heidi Klum (52) pojavila se u jednom od najbizarnijih i najkomentiranijih izdanja večeri: potpuno transformirana u mramorni kip, s tijelom prekrivenim sivom bojom, skulpturalnim naborima i detaljima koji su je učinili gotovo neprepoznatljivom. Vjerna svojoj reputaciji “kraljice kostima”, Klum je opet pomaknula granice između mode i umjetnosti, izazvavši podijeljene reakcije – od oduševljenja do šoka.

Večer su obilježili spektakularni i često ekscentrični outfiti – od skulpturalnih, gotovo muzejskih komada do futurističkih i konceptualnih interpretacija tijela. Upravo ta sloboda izraza dovela je do nekih od najkreativnijih, ali i najbizarnijih modnih izdanja posljednjih godina, zbog čega se Met Gala 2026 već sada smatra jednim od vizualno najupečatljivijih izdanja ovog događaja.

U nastavku pogledajte najneobičnija izdanja koja su definitivno obilježila ovogodišnju Met Galu.