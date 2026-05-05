Mladu zvijezdu na nosilima i s kisikom na licu odveli u bolnicu: Na kultnom stadionu muk

Jesse Derry završio je u bolnici nakon teškog sudara glavama protiv Nottingham Foresta u ponedjeljak u sklopu 35. kola Premier lige. Osamnaestogodišnjak je na Stamford Bridgeu upisao svoj prvi nastup od prve minute za Bluese. No, njegov san brzo se pretvorio u noćnu moru nakon zabrinjavajućeg sudara glavama sa Zachom Abbottom, što je uzrokovalo dugu stanku u igri, prenosi The Sun.

Vladala je velika zabrinutost za Derryja, a njegov otac Shaun, bivši kapetan QPR-a, navodno je bio vidno potresen prizorima na terenu.

Mladi nogometaš dobio je kisik još na travnjaku prije nego što je iznesen na nosilima, a potom je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu na daljnje pretrage.

Chelsea je potvrdio vijest nakon poraza 3-1 od Foresta, istaknuvši da je Derry bio pri svijesti i da je komunicirao nakon početnog šoka. Klub je u priopćenju naveo:

"Jesse Derry je iz predostrožnosti prevezen u bolnicu nakon što je zamijenjen u prvom poluvremenu današnje utakmice Premier lige protiv Nottingham Foresta. Jesse je pri svijesti, razgovara i prolazi preventivne preglede. Želimo mu brz oporavak i zahvaljujemo medicinskom osoblju na brzoj reakciji".

Sky Sports je prvu snimku incidenta prikazao tek nakon što je Derryju pružena pomoć na terenu i nakon što je iznesen s igrališta. Derryja je zamijenio napadač Chelseaja Liam Delap, a momčad je u trenutku incidenta gubila 2-0.

Abbott je nakon sudara uspio sam napustiti teren, a nakon tog događaja dosuđen je kazneni udarac koji je Cole Palmer promašio.

