UZNEMIRUJUĆA SNIMKA /

Debi iz noćne more: Chelseajev mladi igrač ostao nepomično ležati nakon brutalnog sudara

Debi iz noćne more: Chelseajev mladi igrač ostao nepomično ležati nakon brutalnog sudara
Foto: John Walton, PA Images/Alamy/Profimedia

Sudac Taylor odmah je pokazao na bijelu točku i medicinski su timovi oba kluba požurili do Abbotta i Derryja koji su ostali ležati

4.5.2026.
17:07
Sportski.net
John Walton, PA Images/Alamy/Profimedia
Dan iz snova pretvorio se u noćnu moru za Jessea Derryja, mladog igrača Chelseaja. Junior Plavaca protiv Nottingham Foresta u ponedjeljak postao je prvi 18-godišnjak koji je počeo utakmicu za Chelsea u Premier ligi, ali sve se pretvorilo u noćnu moru.

Naime, u završnoj minuti prvog dijela, Zach Abbott naletio je glavom na glavu Derryja i mladi Chelseajev igrač odmah je ostao bez svijesti i ostao nepomično ležati na tlu. Sudac Taylor odmah je pokazao na bijelu točku i medicinski su timovi oba kluba požurili do Abbotta i Derryja koji su ostali ležati.

Abbott je prošao nešto bolje i brzo se pridignuo iako je morao biti zamijenjen iz predostrožnosti. Derry nije bio te sreće i dugo mu se ukazivala pomoć, davan mu je i kisik i iznesen je na nosilima. Snimku sudara možete vidjeti OVDJE, a upozoravamo da je uznemirujuća.

Derry je prošlog ljeta iz Crystal Palacea stigao u Chelsea gdje igra na poziciji lijevog krila u U21 momčadi Chelseaja, a s njegovim karakteristikama je dobro upoznat Callum McFarlane koji je s njim radio u U21 momčadi te mu je sada dao priliku kao privremeni trener prve momčadi. Nažalost, debi je prošao s ozljedom, a nadamo se da nije došlo do teže štete. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
