Debi iz noćne more: Chelseajev mladi igrač ostao nepomično ležati nakon brutalnog sudara

Dan iz snova pretvorio se u noćnu moru za Jessea Derryja, mladog igrača Chelseaja. Junior Plavaca protiv Nottingham Foresta u ponedjeljak postao je prvi 18-godišnjak koji je počeo utakmicu za Chelsea u Premier ligi, ali sve se pretvorilo u noćnu moru.

Naime, u završnoj minuti prvog dijela, Zach Abbott naletio je glavom na glavu Derryja i mladi Chelseajev igrač odmah je ostao bez svijesti i ostao nepomično ležati na tlu. Sudac Taylor odmah je pokazao na bijelu točku i medicinski su timovi oba kluba požurili do Abbotta i Derryja koji su ostali ležati.

Abbott je prošao nešto bolje i brzo se pridignuo iako je morao biti zamijenjen iz predostrožnosti. Derry nije bio te sreće i dugo mu se ukazivala pomoć, davan mu je i kisik i iznesen je na nosilima. Snimku sudara možete vidjeti OVDJE, a upozoravamo da je uznemirujuća.

Derry je prošlog ljeta iz Crystal Palacea stigao u Chelsea gdje igra na poziciji lijevog krila u U21 momčadi Chelseaja, a s njegovim karakteristikama je dobro upoznat Callum McFarlane koji je s njim radio u U21 momčadi te mu je sada dao priliku kao privremeni trener prve momčadi. Nažalost, debi je prošao s ozljedom, a nadamo se da nije došlo do teže štete.

