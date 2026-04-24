OPAK ŠAMAR /

Sunderland doživio sramotan poraz na vlastitom terenu: Forest sve bliži ostanku u Premier ligi

Foto: Greig Cowie/Shutterstock Editorial/Profimedia

24.4.2026.
23:55
Hina
Nottingham Forest je u petak u prvoj utakmici 34. kola engleskog prvenstva na gostovanju pobijedio s visokih 5-0 Sunderland povećavši svoje izglede za ostanak u elitnom razredu engleskog nogometa. 

Autogol Traija Humea u 17. minuti otvorio je vrata pobjedi, a Chris Wood, Morgan Gibbs-White i Igor Jesus postigli su golove u šestominutnom naletu prvog poluvremena na Stadium of Light. Elliot Anderson zaokružio je pobjedu golom u sudačkoj nadoknadi.

Zahvaljujući ovoj pobjedi Nottingham je 16. s 39. bodova, četiri kola do kraja prvenstva.

Sunderlandu je poništen gol Dana Ballarda u drugom poluvremenu nakon što je VAR utvrdio da je Nordi Mukiele srušio vratara Matza Selsa. Trenutačno je 11. s 46 bodova.

      Standings provided by Sofascore

Nottingham ForestSunderlandPremier League
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
