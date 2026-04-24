Keane opet 'bocnuo' Haalanda: 'Njegov bi se tata bacio'

Jedno od najpoznatijih osobnih rivalstava u nogometu je ono između Roya Keanea i obitelji Haaland. Irski je nogometaš grubim startom okončao karijeru Alfa-Ingea Haalanda, a često zna kritizirati i njegova sina Erlinga.

Novi Keaneov komentar stigao je u podcastu Stick to Football. U njemu je bivši irski nogometaš komentirao kako Alfa-Inge “sigurno ne bi ostao na nogama kao što je to Erling napravio”. Keane se pritom referirao na situaciju u kojoj se stoper Arsenala Gabriel sudario glavama s Erlingom Haalandom.

Gabriel je za taj prekršaj dobio žuti karton, a Haaland je pohvaljen zbog sportskog ponašanja jer je ostao stajati unatoč udarcu.

No Keane ne vjeruje da bi njegov otac pokazao istu “korektnost”. “Njegov otac bi pao!”, rekao je bivši veznjak, piše Daily Mail.

Pozadina sukoba

Pozadina sukoba između Keanea i obitelji Haaland seže još u prošlo stoljeće. Tada je Alfa-Inge ozlijedio Keanea, a kada se legenda Manchester Uniteda nije digla, Haaland ga je optužio da glumi.

Četiri godine kasnije irski je veznjak u startu ozlijedio Norvežanina, zbog čega je stariji Haaland završio karijeru.

Keane je zbog incidenta 2001. dobio zabranu igranja od tri utakmice i novčanu kaznu od 5.000 funti od FA-a. Godinu kasnije kažnjen je dodatno suspenzijom od pet utakmica i kaznom od 150.000 funti nakon što je u autobiografiji naveo da je namjerno htio ozlijediti Haalanda.

Napisao je: “Dugo sam čekao. Dobro sam ga udario. Lopta je bila tu (mislim). Uzmi to, ku*ko.”

Godinama kasnije Keane je nastavio sukob i sa sinom Alfa-Ingea, Erlingom. Prije nekoliko godina kritizirao je Erlinga Haalanda zbog burne reakcije nakon zamjene u utakmici u kojoj je zabio četiri gola Wolvesima, nazvavši ga “razmaženim derištem”, a ranije te godine rekao je i da Haaland “igra kao igrač League Two (četvrtog ranga engleskog nogometa)”.

“Pred golom je najbolji na svijetu, ali njegova opća igra je jako loša. Gotovo kao igrač razine League Two – tako ga vidim. Mora se popraviti u igri bez lopte.”

