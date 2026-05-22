Hara nova prevara, scenarij je uvijek isti. Kako ju prepoznati prije nego što ostanete bez novca?

Scenarij je gotovo uvijek isti. Zvono na vratima, a s druge strane čovjek koji se predstavlja kao poštar. Donosi vam paket koji niste naručili i od vas traži naknadu.

Mirna Čačić iz Vukovina kaže - ne bi nasjela na ovakvu prevaru.

Viktorija Gregorat iz Zagreba ističe da poštaru nikad ne bi dala novce, osim ako zna da mora i da ga dobro poznaje.

Poznate ga sigurno po poznatoj plavoj uniformi, a kako biti siguran da se radi o pravom poštaru objasnili su nam u Hrvatskoj pošti.

"Sve poštarice i poštari Hrvatske pošte imaju službene uniforme sa službenim logom kompanije. Na dostavi im, prilikom preuzimanja pošiljke možete platiti beskontaktno ili gotovinski. Također, morate se kao primatelj potpisati u digitalnu aplikaciju na uređaj koji svaki poštar ima sa sobom prilikom dostave", pojašnjava glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.

Kako uočiti prevaru?

Poštar skenira putem aplikacije, a prevarant pokušava preko lažne adresnice za koju traži ručni potpis. Takvi obrasci zanimljivo, uopće se ne upotrebljavaju kod dostave paketa.

"Prevaranti na paketima koriste lažne adresnice, dakle to nisu prave adresnice hrvatske pošte, nego su iskoristili običan obrazac koji se može naći u poštanskom uredu i koji se koristi za ispunjavanje prilikom slanja paketa", napominje glasnogovornik.

Osim poštara, bilo je i lažnih liječnika i policajaca.

"Mislim da se ljudi snalaze na razno razne načine, znate. A to je sve kažnjivo. Tu bi ipak država trebala umiješat svoje prste, a ljudi bi trebali biti oprezni", smatra Zagrepčanka Mirjana Matić.

"Lopova ima uvijek", zaključuje Toni Debeljak iz Velike Gorice.

Zato ako očekujete pošiljku dobro provjerite tko ju je dostavio i u slučaju da prepoznate lažnog poštara, ne puštajte ga u kuću i prijavite policiji.