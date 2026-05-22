Ljudi podivljali zbog cjenika jednog taksija iz Zadra! 'Stari moj, jesi li ti normalan?'

Fotografija cjenika jedne taksi službe iz Zadra s astronomskim cijenama izazvala je pravu buru na popularnoj društvenoj mreži Reddit. Objava, popraćena samo kratkim komentarom "Stari moj jesi ti normalan?", brzo je prikupila stotine reakcija i pokrenula raspravu o cijenama usluga na Jadranu, regulaciji tržišta i mogućim ilegalnim aktivnostima.

Na spornoj fotografiji vidi se cjenik s dvije tarife. Prema prvoj, startna cijena i prvih pet kilometara vožnje koštaju nevjerojatnih 120 eura, dok se svaki sljedeći kilometar naplaćuje 24 eura. Druga tarifa još je ekstremnija, sa startnom cijenom od 50 eura, a svaki pojedini kilometar vožnje stoji dodatnih 50 eura.

Jednostavna računica pokazuje da bi, primjerice, vožnja od Zračne luke Zadar do centra grada, dugačka oko 12,5 kilometara, putnika koštala oko 300 eura. Za usporedbu, uobičajena cijena za istu relaciju kreće se oko 25 eura, a putem aplikacija za prijevoz može biti i znatno niža.

Od pranja novca do poznate vozačice

Rasprava na Redditu ubrzo se razvila u više smjerova, a najviše pažnje privukla je teorija da se iza ovakvog cjenika ne krije lov na naivne turiste, već paravan za pranje novca. Najpopularniji komentar, koji je prikupio više od 600 glasova podrške, iznosi tezu da taksi s ovako visokim cijenama zapravo ne traži putnike.

"Odradiš svaki dan par izmišljenih vožnji i izdaš račun na visoke iznose i to knjižiš kao prihod. Usluga je nematerijalna, nema robe, nema zaliha... minimalna zezancija", objasnio je jedan korisnik.

Drugi su se nadovezali, navodeći kako je taksi idealan za legalizaciju novca stečenog ilegalnim aktivnostima, a neki su čak tvrdili da imaju saznanja o takvim praksama. Zanimljivo je da su neki od komentatora iz Zadra navodno prepoznali o čijem se taksiju radi, spominjući "poznatu žensku" koja često stoji kod gradskog mosta.

Postoje li pravila i kako se zaštititi?

Mnogi su se pitali kako je ovakvo formiranje cijena uopće zakonito. Iako u Hrvatskoj ne postoji gornja granica za cijene taksi usluga, zakon nalaže da cjenik mora biti jasno istaknut na vanjskom dijelu vozila. To je potaknulo raspravu o osobnoj odgovornosti putnika.

Dok jedni smatraju da svatko tko ne provjeri cijenu "zaslužuje da ga se odere", drugi ističu da su žrtve često stranci, osobe u žurbi ili pripitom stanju koje ne obraćaju pažnju na detalje. Među stotinama komentara prevladava konsenzus - najsigurniji način za izbjegavanje prevare je korištenje aplikacija poput Ubera ili Bolta, gdje je cijena vožnje poznata unaprijed.

Mnogi su podijelili i duhovite opaske, od toga da je "jeftinije unajmiti helikopter" do komentara na loš engleski prijevod na cjeniku ("or for being wait").