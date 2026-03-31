Stiže posebna 'inkluzivna kartica', mnogi Hrvati ogorčeni: 'Nismo kockari ni alkoholičari!'

Najava Ministarstva rada o uvođenju posebne 'inkluzivne kartice' s ograničenjima potrošnje za primatelje inkluzivnog dodatka izazvala je buru u javnosti. Dok Vlada ovu mjeru predstavlja kao korak prema digitalizaciji i transparentnosti, mnogi roditelji djece s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom osjećaju se poniženo i stigmatizirano.

Kap koja je prelila čašu bila je izjava ministra Alena Ružića kako država "neće dopustiti da se javni novac koristi za kockanje, pijenje alkohola ili kupnju duhanskih proizvoda", što su mnogi shvatili kao direktnu uvredu.

Rasprava se brzo prelila i na društvene mreže, a jedna objava na hrvatskom Redditu postala je žarište suprotstavljenih mišljenja, otkrivajući duboku podjelu u društvu oko ovog pitanja.

Mjera je potrebna?

Iako bi se očekivalo da će javnost stati na stranu najranjivijih, Reddit zajednica pokazala je iznenađujuće snažnu podršku vladinoj mjeri. Najpopularniji komentar, s desecima glasova podrške, sažima dominantan stav: "Znači njima smeta što bi se kontroliralo gdje se troši novac poreznih obveznika? Svi vole prava, odgovornost ko je*e". Mnogi korisnici složili su se da je nadzor potrošnje novca iz proračuna legitiman, a neki su podijelili i osobna iskustva koja idu u prilog takvoj kontroli. Jedan je komentator napisao: "Podržavam uvođenje kartice, samo zbog mojih podstanara koji s inkluzivnim dodatkom rade sve osim plaćanja stanarine. Bitno da se ima za alkohol i cigare".

Ovaj stav temelji se na percepciji inkluzivnog dodatka kao oblika socijalne pomoći koju država, kao predstavnik poreznih obveznika, ima pravo usmjeravati. "Vi niste, ali ima stoke koja je i koja socijalnu i drugu pomoć troši na cugu i kladaru", ističe drugi korisnik, objašnjavajući zašto smatra da je mjera potrebna unatoč tome što pogađa i one koji sredstva koriste ispravno.

Pitanje dostojanstva ili nužna kontrola?

S druge strane rasprave nalaze se oni koji upozoravaju na stigmatizaciju i dvostruke standarde. Mnogima je zasmetalo što se strogoća trenira upravo na osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, dok se druge skupine koje primaju socijalne naknade ne podvrgavaju istom nadzoru.

"Zar ne misliš da je je*ena sramota što će ovo prije uvest invalidima i teškim bolesnicima te ljudima koji za njih skrbe, nego onima koji cijeli život žive od socijale, a radno su sposobni?" upitao je jedan od komentatora, ukazujući na političku osjetljivost sličnih mjera prema drugim manjinama.

Ova linija argumenata ne brani nužno zlouporabu, već propituje zašto se teret dokazivanja poštenja prebacuje na leđa jedne od najranjivijih skupina. Roditelji i skrbnici naglašavaju da inkluzivni dodatak, koji se kreće od 138 do 720 eura, često koriste za pokrivanje troškova privatnih terapija, lijekova i pomagala koje HZZO ne pokriva, a ne za poroke.

Pravo, a ne milostinja

Dublji problem koji je rasprava na Redditu istaknula jest temeljno nerazumijevanje prirode inkluzivnog dodatka. Dok ga jedni vide kao socijalnu pomoć, drugi ga definiraju kao zakonsko pravo i kompenzaciju za povećane troškove života uzrokovane invaliditetom. "Inkluzivni dodatak je pravo, a ne milostinja", napisao je jedan korisnik.

"Onog trenutka kad ljudima uvjetujete kako će trošiti novac koji im po zakonu pripada, zapravo im poručujete da ih ne smatrate ravnopravnim građanima nego projektom koji treba nadzirati."

Ovaj komentator povukao je i zanimljivu paralelu, upitavši zašto se ista logika kontrole ne primjenjuje na plaće političara, koje također dolaze od poreznih obveznika. Rasprava je dotaknula i praktične probleme, poput pitanja hoće li kartica funkcionirati u trgovinama koje, uz pelene i hranu, prodaju i cigarete te alkohol, što bi moglo dodatno otežati život korisnicima.

Dok Vlada planira potpunu implementaciju 'inkluzivne kartice' do jeseni 2026., predstavljajući je kao modernizaciju sustava koji je dosad tjerao roditelje da po novac odlaze na šaltere jedne banke, rasprava na Redditu jasno pokazuje da je za mnoge ovo prijelaz s logističkih prepreka na nadzor i nepovjerenje. Pitanje koje ostaje visjeti u zraku jest gdje društvo povlači crtu između zaštite javnog novca i zaštite ljudskog dostojanstva.

