Milanović odbrusio Vučiću i potezom oduševio Hrvate: 'Apsolutni gubitak vremena'

Odluka predsjednika Zorana Milanovića da otkaže summit Procesa Brdo-Brijuni zbog, kako je naveo, nepostojanja uvjeta za dolazak srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Hrvatsku, izazvala je burnu raspravu na društvenim mrežama.

Na hrvatskom Redditu, vijest je dočekana s gotovo jednoglasnim odobravanjem, a korisnici su u komentarima izrazili duboko nepovjerenje prema bilo kakvoj suradnji s trenutnom srbijanskom vlašću.

Predsjednikov potez uslijedio je nakon niza tenzija koje su kulminirale posljednjih tjedana, čineći diplomatske odnose dviju država najgorima u novijoj povijesti. Neposredni povod za otkazivanje summita, koji se trebao održati u svibnju na Brijunima, bile su optužbe srbijanskog predsjednika da se Hrvatska miješala u lokalne izbore u Srbiji te da s Albanijom i Kosovom stvara 'vojni savez' usmjeren protiv Srbije. Kap koja je prelila čašu bila je i zabrana ulaska povjesničaru Milošu Koviću u Hrvatsku, što je Vučić nazvao 'divljaštvom'. U takvoj atmosferi, održavanje platforme namijenjene dijalogu i stabilizaciji regije, poput Procesa Brdo-Brijuni, postalo je neodrživo.

Podrška Milanoviću i kritika Europske unije

Rasprava na Redditu jasno je pokazala da velika većina korisnika podržava Milanovićevu odluku. Najpopularniji komentar, s gotovo dvjesto glasova podrške, sažima opći stav: "Vučića treba izolirati kompletno. On je autokrata i EU bi trebala konačno otkazati mu potporu." Mnogi su se složili da su pokušaji suradnje sa srbijanskom vladom uzaludni, a jedan korisnik je istaknuo kako u zadnjih petnaest godina "nismo uspjeli ostvariti ništa konkretno s ovom srpskom vladom" te da je svaki pokušaj suradnje "apsolutni gubitak vremena".

Značajan dio kritika bio je usmjeren i prema Europskoj uniji, za koju korisnici smatraju da je previše popustljiva prema Vučiću. "EU je licemjerna kao i općenito diplomacija," piše jedan komentator, dodajući kako Unija svojom neodlučnošću omogućava liderima poput Vučića, Fica i Orbana da "godinama sjede na dvije ili tri stolice", istovremeno surađujući i s Moskvom i s Bruxellesom.

Drugi korisnik je zaključio kako bi Hrvatska trebala od svojih saveznika tražiti da prestanu tolerirati Vučićevu politiku jer "Uršulino grljenje s Vuckom šteti cijeloj Europi".

Humor i cinizam usred diplomatske krize

Osim ozbiljnih geopolitičkih analiza, rasprava je, kao što je to uobičajeno za Reddit, bila ispunjena i ciničnim te humorističnim komentarima. Neki su korisnici iskoristili priliku za kritiku premijera, predviđajući da će on ipak pronaći način za suradnju. "Bez brige, pozvat će ga AP i EPP u Dubrovnik opet, da malo priča o bombardiranju," sarkastično je primijetio jedan komentator.

Drugi su se pitali zašto bi Vučić uopće želio doći u Hrvatsku s obzirom na vlastitu retoriku. "Zašto bi uopće Vučić htio dolaziti u državu koja, po njegovim riječima, upravo u ovom trenutku radi na uništenju Srbije i srpskog naroda?" pita se jedan od korisnika. Bilo je i onih koji su smatrali da ova situacija zapravo ide Vučiću u korist, jer mu daje priliku da se na domaćem terenu prikaže kao žrtva i "branitelj Srbije od ustaša".

Rasprava nije mogla proći ni bez bizarnih komentara, poput onih koji su situaciju sveli na osobnu razinu ili čak spominjali rakete. Jedan je korisnik slikovito opisao svoju odbojnost prema susretu s Vučićem, rekavši da bi radije išao na "brazilsku depilaciju voskom" nego se našao s njim. Ova mješavina ozbiljne frustracije, političke satire i crnog humora oslikava složenost javnog mnijenja o odnosima sa Srbijom, koji su, kako su nedavno ocijenili i predstavnici manjina, pali na najnižu moguću razinu.

