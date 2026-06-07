Hamid je iz kalašnjikova ubio muškarca i ranio mu suprugu. Brat ubijenog uspio izbjeći metke

Muškarac uhićen zbog pucnjave u Čitluku kod Banovića u susjednoj Bosni i Hercegovini, u kojoj je danas jedna osoba ubijena, a druga ranjena, je Hamid Taletović, piše Klix.ba koji neslužbeno navodi da je nevjerojatnije pucao iz automatske puške AK-47.

Na meti njegovog kalašnjikova mu se našao bračni par i još jedna osoba koju nije uspio pogoditi.

Neslužbeno je potvrđeno za BiH portal da je uhićeni Taletović od ranije bio u lošim odnosima sa supružnicima.

Tužiteljstvo je potvrdilo da je osumnjičeni upotrebom najvjerojatnije automatske puške AK-47, poznatije kao Kalašnjikov, ispalio veći broj hitaca prema supružnicima. Pucao je i u brata ubijenog, ali nije ga uspio pogoditi.

Ranjena žena prebačena u bolnicu

U ubijenog 54-godišnjaka je ispalio najmanje tri metka koja su ga ubila na mjestu. Žena je ranjena u nogu i abdomen te je prevezena u Sveučilišni klinički centar u Tuzli.

Smještena je u Klinici za ortopediju i traumatologiju te je pri svijesti, potvrdila je glasnogovornica bolnice Ersija Aščerić Mujedinović.

Osumnjičeni je uhićen ubrzo nakon pucnjave, a o svemu je obaviješten dežurni tužitelj Tužiteljstva Tuzlanskog kantona koji rukovodi očevidom.