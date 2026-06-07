Nakon dojave o pucnjavi pronašli tijelo muškarca i ranjenu ženu, policija uhitila ubojicu

Jedna osoba je ubijena, a jedna žena ozlijeđena u pucnjavi koja se danas prijepodne dogodila u naselju Čifluk u Banovićima, potvrdio je MUP Tuzlanskog kantona. Policija je dojavu o uporabi vatrenog oružja zaprimila oko 10.40 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućeni policijski službenici i tim Hitne medicinske pomoći, piše Klix.ba.

Dolaskom na mjesto događaja policajci su zatekli tijelo muškarca bez znakova života, dok je ozlijeđena žena prevezena na liječenje u Sveučilišni klinički centar Tuzla. Ubrzo nakon pucnjave pripadnici Tima za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu potporu, zajedno s policajcima iz Banovića, pronašli su i priveli osobu koja se dovodi u vezu s napadom. Riječ je o muškarcu (64), koji je uhićen i odveden u službene prostorije policije.

Tijekom akcije pronađena je i automatska puška za koju istražitelji sumnjaju da je korištena u pucnjavi. Očevidem rukovodi dežurni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona, a okolnosti ovog krvavog događaja još se utvrđuju.