Omišanin Ivan: 'Vatra se dizala do 300 m, ne pamtim scenu iz SF filma koja bi ovo dočarala'

Požar koji je sinoć zahvatio Omiš i poharao grad i okolicu, zatekao je brojne građane i natjerao ih da u svega nekoliko minuta napuste svoje domove. Jedan od njih, bio je i Ivan Simičić, koji jučerašnju noć nikada neće zaboraviti. Plamena stihija zahvatila je i njegovu kuću, no na sreću, on i obitelj u zadnji čas sklonili su se na sigurno.

'Izgledalo je vrlo kaotično, Vatrogasci su u 20 sati javili da je počelo gorjeti u Lokvi Rogoznici, što je udaljeno od Omiša nekih sedam, osam kilometara. Plamen se širio brzinom munje, za samo sedam minuta stigao je do nas. Taj prostor između nas i Lokve, je za par sati u potpunosti opustošen. Bura je puhala prema zapadu, a kako je puhala, tako je i dizala plamen, čak do 300 metara u zrak. Nikada, ama baš nikada ne pamtim da se tako nešto dogodilo', ispričao je.

Dodao je kako jutros kada se vratio kući, zatekao je apokaliptičan prizor. 'Zelenila u Omišu nema. Vatrogasci su još uvijek na terenu. Stao sam na svoj balkon, i nisam mogao ništa drugo nego plakati i gledati što se dogodilo', rekao je kroz suze.

U trenutku kada je vatra došla do njihove kuće, uz Ivana u kući je bila i njegova supruga, sin, snaha i unuka. Zahvaljujući brzoj reakciji, sigurno su evakuirani.

'Otišli smo svi zajedno iz kuće. Ne može se u tom trenutku napraviti ništa. Tu čovjek ništa ne može napraviti. Jedino što se može, jest u vrećicu uzet najpotrebnije, i pobjeći', kaže.

Na Ivanovoj kući nastala je materijalna šteta. 'Izgorjeli su prozori, vrata. Pobjegli smo zadnji čas. Moj drugi sin, nije s nama evakurian nego je ostao. Bio je s kombijem, u jednom trenu, okružila ga je vatra i morao se pješice vratiti u Omiš, da nije, vjerojatno ne bi preživio', priča nam Ivan.

'Danas ne gori više ništa, kanaderi su pogasili sve, tu i tamo se na par mjesta dimi, a to saniraju vatrogasci koji su iz cijele Hrvatske došli u najugroženiji dio zemlje. Policija je također još uvijek na nogama, kaos je još uvijek u gradu. Veliki dio grada je izgorio', kaže nam Ivan.

'Ne mogu se sjetiti scene iz nekog filma znanstvene fantastike koja bi dočarala što se jučer događalo. Jedino što vidite je bilo crnilo, crnilo i samo crnilo. Sve što je do jučer bilo zelenilo i divota, danas je postala katastrofa', dodaje.

Podsjetimo, kod Omiša je u četvrtak navečer izbio veliki požar na području Lokve Rogoznice i tijekom noći se proširio prema gradu. Vatra je zahvatila kuće i automobile, a u najkritičnijim trenucima približila se na svega stotinjak metara od središta Omiša. Dio stanovnika i turista evakuiran je brodicama, dok su za evakuirane otvoreni prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu. Zbog ozljeda zadobivenih u sinoćnjem požaru u KBC-u Split medicinska pomoć pružena je ukupno 36 osoba. Čak14 pacijenata je hospitalizirano, dok su ostali otpušteni na kućnu njegu.