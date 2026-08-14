Reporterka Nikolina Radić opisala dramatičnu noć u Omišu: 'Ništa nas nije moglo pripremiti'

Vatrogasci su cijelu noć branili kuće i prometnice od vatrene stihije koja se iz Lokve Rogoznice širila prema Omišu. U gašenju je tijekom noći sudjelovalo više od 150 vatrogasaca, a ujutro su na požarište stigla i četiri kanadera.

Reporterka Nikolina Radić cijelu je noć provela na terenu prateći razvoj situacije. Prizore kojima je svjedočila opisala je kao apokaliptične.

"Najprije su nam preko društvenih mreža i portala kolega s terena stizale zastrašujuće snimke i fotografije. Međutim, ništa nas nije moglo pripremiti na situaciju kada smo se iz zaleđa Omiša, iz smjera Tugara, preko Gata spuštali prema samom gradu i vidjeli da cijeli hrbat Omiške Dinare gori", ispričala je Radić.

Omiški vatrogasci tada su joj rekli da je vatreni front bio dug čak deset kilometara.

Vatra okružila grad

Po dolasku u Omiš prizori su bili još dramatičniji. Cijelo područje grada ispod litica bilo je okruženo vatrom, a gorjela su okolna brda.

Posebno je bila ugrožena litica iznad Vatrogasnog doma. Bila je potpuno u plamenu, a vatrogasci su ondje očajnički branili položaj jer je vatra bila svega 50-ak metara od stare gradske jezgre.

"Ova litica bila je u potpunosti u plamenu. Čudom su neki borovi ostali čitavi. Vatrogasci su očajnički branili to mjesto zbog toga što je samo 50 metara od stare gradske jezgre", rekla je reporterka Nikolina Radić.

Nakon spuštanja u grad, kako je opisala, činilo se da je Omiš sa svih strana okružen vatrom. Istodobno su se ulicama kretale stotine, pa i tisuće ljudi prema prihvatnom centru u sportskoj dvorani Ribnjak.

Kroz Omiš prošlo 10.000 ljudi

Reporterka je istaknula da je tijekom godina pratila desetke velikih požara na području Dalmacije, ali da ovakvu situaciju nije doživjela.

Prisjetila se i velikog splitskog požara koji je svojedobno nazvan "majkom svih požara", no smatra da je ovaj požar bio neusporedivo složeniji jer je na ugroženom području bilo mnogo više ljudi.

Prema njezinoj procjeni, u jednom trenutku u vatrenom okruženju moglo se nalaziti između 10.000 i 15.000 ljudi. Dio stanovništva morao se evakuirati, dok je velik broj ljudi iz naselja uz magistralu pokušavao vlastitim automobilima pobjeći od požara. Isto su učinili i brojni turisti.

Omiški gradonačelnik Zvonko Močić, s kojim je reporterka tijekom noći razgovarala ispred Vatrogasnog doma, rekao joj je da je prema nekim procjenama kroz grad prema izlazu prošlo oko 10.000 ljudi.

Žurne službe su funkcionirale

U jednom trenutku nastao je prometni kolaps. Ogroman broj vozila na prometnicama predstavljao je dodatnu opasnost jer su se vatrogasci jedva probijali do položaja na kojima su trebali intervenirati.

No, žurne službe funkcionirale su unatoč iznimno teškim okolnostima.

U prihvatnom centru u sportskoj dvorani Ribnjak evakuiranima su osigurani madraci, ležaljke, hrana, voda i druga pomoć.

Za one koji nisu mogli ostati u Omišu organiziran je prijevoz prema drugim lokacijama. Autobusi javnog gradskog prijevoznika Split prevozili su evakuirane prema Splitu, sportskim dvoranama i drugim odredištima.

Reporterka Nikolina Radić je istaknula kako je velik broj ljudi bio izrazito uznemiren zbog situacije, a neki su paničarili.

Posebno je izdvojila velik broj ozlijeđenih, uključujući i teško ozlijeđene osobe, što je, prema njezinu iskustvu, jedna od ključnih razlika ovog požara u odnosu na brojne druge požare koje je pratila na području Dalmacije.

Šteta će se tek utvrđivati

Službenih podataka o razmjerima materijalne štete tijekom noći još nije bilo. Teren nije bio u potpunosti pregledan, pa nitko od nadležnih još nije mogao dati konačne brojke o broju uništenih kuća, automobila i drugih objekata.

Ipak, vatrogasci s kojima je reporterka razgovarala tijekom noći iznosili su slične procjene.

Prema njihovim neslužbenim procjenama, moglo je izgorjeti više od 100, pa čak i oko 200 automobila, dok se procjenjivalo da je izgorjelo između 50 i 60 kuća. Neke su kuće potpuno uništene, a neke djelomično.

Na potezu od Omiša do Medića situacija je posebno teška. Prema onome što su tijekom noći vidjeli vatrogasci i novinari na terenu, rijetko koja kuća u tom području ostala je potpuno pošteđena, a mnogima su izgorjeli krovovi.

Reporterka Nikolina Radić je naglasila da će se stvarni razmjeri štete moći utvrditi tek nakon što se požar ugasi i kada vatrogasci i druge službe budu mogli sigurno obići cijelo područje.

Riječ je o naseljima koja se protežu duž magistrale, dok se s njihove sjeverne strane u zaleđu nalazi borova šuma, što je dodatno pogodovalo širenju požara.

"Jako velike štete dogodile su se ovdje i šteta će se tek sada vidjeti kada se krene u obilazak terena, kada se ugasi vatra oko svih tih naselja", poručile je.

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