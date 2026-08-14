Šušnjar za RTL Danas: 'Teško je riječima opisati ono što se ovdje događa. Ovo je neviđeno!'

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NOĆAS STIGAO U OMIŠ /

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar tijekom noći je stigao na požarište u Omišu, gdje je oko 3 sata ujutro govorio o dramatičnoj situaciji na terenu i razmjerima vatrene stihije.

Prema njegovoj procjeni, požar se proširio velikim područjem, a vatrena linija prešla je cestu i približila se moru. Istaknuo je kako je u tom trenutku najvažnije da, prema dostupnim informacijama, nema ljudskih žrtava.

Materijalna šteta je, međutim, već velika. Ministar je kazao kako je izgorjelo više vozila, a dio automobila ostavljen je na cesti i zahvaćen požarom.

'Vatrena linija se cijelo vrijeme kreće'

Govoreći o trenutačnom položaju požara, ministar je upozorio da se vatrena fronta neprestano mijenja.

'Vatrena linija se kreće cijelo vrijeme, ide prema ovamo. Ona se vidi i gore, s druge strane brda i autoceste kad se vozite', kazao je s požarišta.

Izrazio je nadu da vatra neće prijeći Cetinu te da će se njezino širenje zaustaviti na području ceste i na još dvije kritične točke.

Na terenu su tijekom noći bile angažirane sve raspoložive službe i tehnika, a ministar je potvrdio da je o situaciji razgovarao i s premijerom.

Posebno je zahvalio vatrogascima koji se satima bore s vatrenom stihijom.

'Vatrogasci daju ljudske napore i ja im se ovim putem zahvaljujem. Ovo što oni rade prelazi ljudske moguće', rekao je.

'Ovo nije viđeno na ovim prostorima'

Reporterka Nikolina Radić upitala ga je kako osobno doživljava prizore i situaciju kojoj svjedoči na požarištu. Ministar je priznao da je teško riječima opisati ono što se događalo pred njegovim očima.

'Mislim da ovo nije viđeno na ovim područjima, ali ne znam kako bih vam to opisao', rekao je.

Unatoč velikoj materijalnoj šteti, istaknuo je kako je u tom trenutku najvažnije da nema ljudskih žrtava.

'Sretan sam što nema ljudskih žrtava, ovo ćemo sve drugo napraviti. Bit će kako treba', poručio je.

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