Ovako je Rijeka izjednačila u Finskoj: Lasickas zabio za veliki korak prema play-offu

TO JE TO! /

Šest minuta nakon što se našla u zaostatku na gostovanju kod finskog Ilvesa u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige, Rijeka je izjednačila i napravila veliki korak prema plasmanu u play-off. Strijelac vrijednog gola bio je Lasickas koji je naletio na odbijenu loptu i pospremio je u mrežu.

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte u četvrtak od 18 sati na RTL-u i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.