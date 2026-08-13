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Ovako je Rijeka izjednačila u Finskoj: Lasickas zabio za veliki korak prema play-offu

Šest minuta nakon što se našla u zaostatku na gostovanju kod finskog Ilvesa u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige, Rijeka je izjednačila i napravila veliki korak prema plasmanu u play-off. Strijelac vrijednog gola bio je Lasickas koji je naletio na odbijenu loptu i pospremio je u mrežu.

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte u četvrtak od 18 sati na RTL-u i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

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13.8.2026.
19:44
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