Sreća pomazila Riječane: Pogledajte što je promašio Ilves

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Rijeka u Finskoj protiv Ilvesa igra uzvratnu utakmicu 3. pretkola konferencijske lige u kojoj brani prednost od 1:0 iz prve utakmice i lovi rezultat za play-off. Pro poluvrijeme završeno je bez pogodaka, a odmah na početku nastavka Ilves je imao ogromnu šansu za vodstvo, no nije je uspio realizirati.
Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte u četvrtak od 18 sati na RTL-u i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.