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MALO JE FALILO /

Sreća pomazila Riječane: Pogledajte što je promašio Ilves

Rijeka u Finskoj protiv Ilvesa igra uzvratnu utakmicu 3. pretkola konferencijske lige u kojoj brani prednost od 1:0 iz prve utakmice i lovi rezultat za play-off. Pro poluvrijeme završeno je bez pogodaka, a odmah na početku nastavka Ilves je imao ogromnu šansu za vodstvo, no nije je uspio realizirati.

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte u četvrtak od 18 sati na RTL-u i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

 

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13.8.2026.
19:27
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