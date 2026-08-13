Velika noć za Bijele: Hajduk u svom Splitu juri prema spasonosnoj Europi

Hajduk na Poljudu od 21 sat igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa.

Konferencijska liga, 3. pretkolo 0 Hajduk : 0 Žalgiris

HAJDUK:

ŽALGIRIS:

Bijeli imaju 5:2 prednost iz prve utakmice u kojoj su zabijali Šego dvaput, Dallison, Pajaziti i Pukštas, a za Žalgiris Nikola Petković i bivši Hajdukov kapetan juniora Marko Capan.

U slučaju prolaza Hajduk bi u play-offu Konferencijske lige igrao protiv pobjednika susreta poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja. Prva njihova utakmica u Poljskoj završila je bez golova.

Glavni sudac je Nijemac Matthias Jöllenbeck.