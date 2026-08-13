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Velika noć za Bijele: Hajduk u svom Splitu juri prema spasonosnoj Europi

Velika noć za Bijele: Hajduk u svom Splitu juri prema spasonosnoj Europi
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

TIjek uzvratne utakmice 3. pretkola Konferencijske lige Hajduk - Žalgiris pratite UŽIVO na portalu Net.hr

13.8.2026.
16:48
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hajduk na Poljudu od 21 sat igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa. 

Konferencijska liga, 3. pretkolo
13. 08. 2026.
21:00
0
Hajduk
 
:
0
Žalgiris
 

HAJDUK: 

ŽALGIRIS: 

Bijeli imaju 5:2 prednost iz prve utakmice u kojoj su zabijali Šego dvaput, Dallison, Pajaziti i Pukštas, a za Žalgiris Nikola Petković i bivši Hajdukov kapetan juniora Marko Capan.

U slučaju prolaza Hajduk bi u play-offu Konferencijske lige igrao protiv pobjednika susreta poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja. Prva njihova utakmica u Poljskoj završila je bez golova. 

Glavni sudac je Nijemac Matthias Jöllenbeck.

HajdukžalgirisUživoKonferencijska Liga
komentara
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