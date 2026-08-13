Velika noć za Bijele: Hajduk u svom Splitu juri prema spasonosnoj Europi

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Stigla 'čestitka': Hajduk dobio veliku kaznu, evo zbog čega
TIjek uzvratne utakmice 3. pretkola Konferencijske lige Hajduk - Žalgiris pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Hajduk na Poljudu od 21 sat igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa.
HAJDUK:
ŽALGIRIS:
Bijeli imaju 5:2 prednost iz prve utakmice u kojoj su zabijali Šego dvaput, Dallison, Pajaziti i Pukštas, a za Žalgiris Nikola Petković i bivši Hajdukov kapetan juniora Marko Capan.
U slučaju prolaza Hajduk bi u play-offu Konferencijske lige igrao protiv pobjednika susreta poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja. Prva njihova utakmica u Poljskoj završila je bez golova.
Glavni sudac je Nijemac Matthias Jöllenbeck.