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JAO, SAMO TO NE /

Pogledajte kako je Ilves zabio Rijeci za veliku dramu

Finski Ilves poveo je protiv Rijeke u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige u 61. minuti i poništio prednost momčadi s Kvarnera iz prve utakmice na Rujevici koja je završena 1:0 za domaćine.

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte u četvrtak od 18 sati na RTL-u i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

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13.8.2026.
19:32
M.G.
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