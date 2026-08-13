Pogledajte kako je Ilves zabio Rijeci za veliku dramu

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JAO, SAMO TO NE /

Finski Ilves poveo je protiv Rijeke u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige u 61. minuti i poništio prednost momčadi s Kvarnera iz prve utakmice na Rujevici koja je završena 1:0 za domaćine.

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte u četvrtak od 18 sati na RTL-u i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.