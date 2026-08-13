Spektakl nakon 30 godina: Milijuni gledali pomrčinu, a onda stigle Suze svetog Lovre

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Hrvati gledali u nebo, a spektakl još nije gotov: Stiže još jedan nebeski prizor
Milijuni ljudi diljem svijeta uživo su pratili djelomičnu ili potpunu pomrčinu Sunca, a posebno se iščekivala u zapadnim dijelovima Europe, gdje se takav prizor čekao gotovo 30 godina.
Nebeski spektakl pratio se i u Hrvatskoj, a nakon pomrčine stigao je još jedan fenomen - Perzeidi, poznatiji kao Suze svetog Lovre.
Pomrčina se promatrala s plaža, planina i gradskih trgova, a neki su je pratili i iz zrakoplova.
"Ono što smo vidjeli bilo je jedinstveno, posebno odavde. Iz aviona, s ove visine, s ovim ljudima, u tišini. Nije isto kao gledati pomrčinu s ulice kroz naočale, ovo je nešto sasvim drugačije", opisao je putnik Hugo.
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