Spektakl nakon 30 godina: Milijuni gledali pomrčinu, a onda stigle Suze svetog Lovre

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SENZACIJA NA NEBU /

Milijuni ljudi diljem svijeta uživo su pratili djelomičnu ili potpunu pomrčinu Sunca, a posebno se iščekivala u zapadnim dijelovima Europe, gdje se takav prizor čekao gotovo 30 godina.

Nebeski spektakl pratio se i u Hrvatskoj, a nakon pomrčine stigao je još jedan fenomen - Perzeidi, poznatiji kao Suze svetog Lovre.

Pomrčina se promatrala s plaža, planina i gradskih trgova, a neki su je pratili i iz zrakoplova.

"Ono što smo vidjeli bilo je jedinstveno, posebno odavde. Iz aviona, s ove visine, s ovim ljudima, u tišini. Nije isto kao gledati pomrčinu s ulice kroz naočale, ovo je nešto sasvim drugačije", opisao je putnik Hugo.

Više pogledajte u prilogu.