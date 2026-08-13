Zlatko Dalić ekskluzivno za RTL Danas uzburkao maštu Hrvatima: 'Nisam rekao zbogom, samo doviđenja'

Zlatko Dalić je u Dubaiju potpisao najbogatiji ugovor u karijeri. Za RTL Danas s njime smo uživo razgovarali u Dubaiju

Je li vam nekako bilo neobično obratiti se drugim ljudima? Je li pritisak bio veći danas ili na klupi Hrvatske?

Hrvatska se ne može mjeriti ni sa čime. Nakon isteka ugovora bilo je teško, tu su emocije i nije bilo lako. Ne mogu bez posla. Uzeo sam reprezentaciju Emirata jer je to za mene bilo najprihvatljivije. Ne govorim o materijalnim stvarima, nego o projektu, stvarima koje su mi ponudili – stvaranju dobre reprezentacije, samostalnosti u radu i četverogodišnjem ugovoru. Preda mnom su novi ciljevi, neki novi izazovi, a to je Svjetsko prvenstvo za četiri godine.

Ja sam tu već radio, imam iskustva i veselim se novom poslu.

Bilo je drugih ponuda. Možete li reći kojih?

Bilo je tu dosta reprezentacija, poziva. Ja sam bio isključivo vezan za reprezentaciju, nisam više za posao u klubu. Iza mene je devet godina hrvatske reprezentacije i ispao sam iz tog ritma i rada. Ovo je puno ljepše.

Ponuda je bilo puno. Ja sam izabrao Emirate i mislim da je to za mene najbolje.

Koliko će biti teško graditi priču iz nule?

Bit će, naravno, teško. Velika su očekivanja i ovdje. Znaju što je Hrvatska napravila svih devet godina i zato su me i doveli. Ali mi ćemo tu napraviti hrvatsku priču, bit ćemo vrijedni i radišni, napraviti ono što je najbolje. Meni je bitno napraviti dobru reprezentaciju koja će biti konkurentna u ovom dijelu svijeta, koja će imati dobru priliku. Nadam se da će biti dobro kao u Hrvatskoj. Jedva čekamo da počnemo.

S Al-Ainom ste prije deset godina igrali finale Azijske lige prvaka, što je bio veliki uspjeh. Potom ste s Hrvatskom osvojili tri velike medalje, što je golemi uspjeh. I dalje se možda stječe dojam da ste podcijenjeni u dijelu javnosti. Daje li vam to veći motiv da napravite veliku stvar s, na papiru, malom reprezentacijom?

Pa je. To je moj veliki motiv, da nešto napravim ovdje. Ne gledam i ne razmišljam o tome. Znam zašto sam došao tu i što je moj fokus, a to je napraviti dobru priču, dobar rezultat. Zato smo došli i očekivanja su velika. Trebat će vremena, rada i truda da napravimo pravu selekciju igrača. Ja sam na to spreman s ljudima koji dolaze uz mene i siguran sam da ćemo napraviti dobre stvari.

Pogotovo je to dobro za Hrvatsku i hrvatski narod jer smo dobili u ruke veliku stvar. Kad ovako moćna država da nama Hrvatima nogomet u ruke, onda je to zaista privilegija hrvatskog naroda.

Geopolitički se prije nekoliko mjeseci dogodilo nešto nezamislivo ovdje u Dubaiju. Jeste li procijenili sigurnosnu situaciju, razgovarali o tome?

Pa jesmo. To nije bilo bitno. Nadam se da će se smiriti. Sad je lijepo, puno je ljudi u Dubaiju, grad živi kao i prije. Nadam se da neće biti problema.

Tko će biti u stožeru?

Bit će veliki dio stožera koji je bio u hrvatskoj reprezentaciji. Zasad ne mogu povesti sve ljude koji su bili uz mene. Bit će sigurno Ćorluka, Luka Milanović i Subašić. Ali vidjet ćemo.

Ja ću nastojati dovesti što više Hrvata ovdje. To mi je jedan od ciljeva. Igor Bišćan je uzeo reprezentaciju U-23, ima svoj stožer. Branko Ivanković, koji će nam svojim iskustvom pomoći ovdje, svima nama bit će koordinator reprezentacije. Polako stvaramo našu priču ovdje u Dubaiju.

Prije mjesec dana napustili ste kormilo reprezentacije. Bilo je pritisaka i na obitelj. Je li to bio glavni razlog ili je došlo do zasićenja pa ste htjeli novi izazov?

Što više vrijeme prolazi, sve sam sigurniji da sam napravio dobru odluku. Otišao sam u pravo vrijeme. Nekad lideri moraju donijeti odluku u pravo vrijeme. Za mene je sigurno bilo pravo vrijeme. Odluka je bila teška, zahtijevala je puno promišljanja. Vrijeme je da hrvatska reprezentacija ide svojim putem, a ja svojim. Nije bilo lako. Naravno, kad radiš ovakav posao, pritiska je puno. Mogao sam ga izdržati, ali mislim da je vrijeme bilo dobro odabrano i da sam dobro napravio.

Nasljedniku Biliću ostavili ste sređenu reprezentaciju. Koji će za njega biti glavni izazovi?

Hrvatska ima dobru reprezentaciju i sjajnu budućnost. Vjerujem da će Slaven napraviti prave stvari. On je čovjek koji ima iskustva, koji je dobar, vrijedan, radan i ima iskustva rada u reprezentaciji. Želim mu svu sreću i da Hrvatska ponovi sve iz proteklih godina. Ali ne bismo mu trebali stavljati teret prošlosti. Slaven radi novu priču. Sigurno mu treba vremena za nove stvari i uvjeren sam da će Hrvatska biti ono što je bila, a to je velika svjetska reprezentacija, i da će raditi velike stvari. To od srca želim.

Koliko ćete neke stvari preslikati ovdje? Kako će izgledati Ujedinjeni Arapski Emirati ili se morate kao trener potpuno promijeniti i zauzeti novi pristup?

Bit će kao hrvatska reprezentacija koja je napravila sjajne stvari. Znači, to je tim, zajedništvo, borba za ovu državu i narod. Bez zajedništva i tima nema ništa. To je bilo u Hrvatskoj. Naravno, naša taktika, kvaliteta rada i organizacija posla bit će jako važni. Ali ono što smo radili u Hrvatskoj napravit ćemo i ovdje. Ja se toga ne bojim. Vjerujem da mogu napraviti prave stvari i napravit ću ih sigurno. Ne sumnjam. Bit će lijepih trenutaka i pobjeda.

Iza mene je devet lijepih godina, ali to je prošlost i povijest. Preda mnom su nove stvari, izazovi, a ja sam spreman. I kada počnem, znam da se ništa ne može mjeriti s hrvatskom reprezentacijom i tim poslom. Ali ja nisam rekao zbogom, ja sam rekao samo doviđenja.

Ostavili ste prostor za povratak?

Jednog dana, možda. Zašto ne?

U jednom trenutku bit će tu i 12 Hrvata. Bit će vas za belu i briškulu.

Ako Bog da, bit će nas što više i to mi je cilj. Zaista su nam dali povjerenje i moramo ga opravdati radom i odnosom te napraviti priču s hrvatskim trenerima ovdje.