Noć straha kod Omiša: Hitna zbrinula 19 osoba, u pripravnosti brod Hrvatske ratne mornarice

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) izvijestila je u petak ujutro kako su na požarište kod Lokve Rogoznice, koje je tijekom noći proširilo i prema Omišu, oko 6 sati upućena četiri kanadera. Hitna medicinska služba zbrinula je 19 osoba, opožarene su i kuće, a zbog povećanog broja evakuiranih otvoreni su prihvatni centri.

HVZ je izvijestio kako je u pripravnosti i desantno-jurišni brod Hrvatske ratne mornarice za potrebe eventualnog prijevoza evakuiranih osoba. Brod se nalazi u luci Omiš.

Na požarište su oko 6 sati upućena četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.

Tucaković: 'Jedan od najtežih požara u povijesti Hrvatske'

"Iza nas je jedna iznimno teška noć. Imamo kompliciranu situaciju na području od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatrogasci aktivno rade na zaustavljanju požara. Protupožarni zrakoplovi već su na lokaciji i počinju s radom. Kroz jutro ćemo obaviti zamjenu snaga i nastaviti s gašenjem", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Istaknuo je kako je riječ o jednom od najtežih požara u povijesti Hrvatske.

Zaprimljene su dojave o opožarenim kućama u naseljima Ivašnjak, Staro Selo, Pod Vajle, Nemira, Stanići i Medići.

Prema dostupnim informacijama, Hitna medicinska služba zbrinula je 19 osoba.

Zbog povećanog broja evakuiranih osoba otvoreni su prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu, u maloj dvorani Gripe.

U prihvatnim centrima trenutačno je zbrinuto 150 osoba, dok su iz Omiša prema Splitu upućena četiri autobusa s evakuiranim osobama.

Na terenu gotovo 300 vatrogasaca

Trenutačno je na požarištu angažirano 286 vatrogasaca s 93 vatrogasna vozila, od kojih su neka još u dolasku.

Uz snage iz Splitsko-dalmatinske županije, sukladno zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, na požarište su upućene vatrogasne snage iz više županija.

Iz Koprivničko-križevačke županije upućeno je 40 vatrogasaca sa 16 vozila, iz Bjelovarsko-bilogorske 21 vatrogasac s osam vozila, iz Krapinsko-zagorske 21 vatrogasac s osam vozila, iz Zadarske 16 vatrogasaca s pet vozila, iz Šibensko-kninske tri vatrogasca s jednim vozilom, iz Dubrovačko-neretvanske pet vatrogasaca s tri vozila, dok su iz Vatrogasne zajednice Grada Zagreba upućena 33 vatrogasca s 12 vozila.

Požar izbio u četvrtak navečer

HVZ je izvijestio kako je dojava o požaru otvorenog prostora na području Lokve Rogoznice zaprimljena u četvrtak u 20.15.

Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma na za sada neprocijenjenoj površini. Vatra je izbila u neposrednoj blizini objekata te se, potpomognuta jakim vjetrom, brzo širila.

"Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja, a posebno zbog jakog vjetra na priobalju, pozivamo građane na oprez. Podsjećamo na zabranu paljenja vatre u prirodi. U slučaju požara odmah zovite vatrogasce na 193", poručili su vatrogasci.

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