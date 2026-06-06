Pucao u bivšu partnericu, ubio njezinu trudnu sestru: Podignuta optužnica za krvoproliće

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je nakon provedene istrage podignulo optužnicu protiv Josipa Oršuša, osumnjičenog da je u prosincu prošle godine u Murskom Središću ubio trudnu sestru bivše partnerice i teško ranio bivšu izvanbračnu suprugu.

Oršuša terete za teško ubojstvo i teško ubojstvo u pokušaju.

Prema optužnici, on je 4. prosinca u večernjim satima u kući u Murskom Središću pucao u bivšu izvanbračnu suprugu (29), koju je ranije zlostavljao. U pucnjavi je teško ozlijeđena i prevezena u bolnicu.

Imao 35 kaznenih prijava

Nakon toga je, navode, naciljao njezinu trudnu sestru. U 28-godišnjakinju je ispalio dva hitca s manje udaljenosti koja su za nju bila smrtonosna.

Županijski sud u Varaždinu mu je, na prijedlog iz optužnice, produžio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i neometanog odvijanja postupka te osobito teških okolnosti počinjenja kaznenih djela.

Oršuš je nakon krvavog zločina pobjegao u Sloveniju gdje je uhićen dva dana kasnije. Prije ovoga, imao je čak 35 kaznenih prijava i trebao se javiti na izdržavanje zatvorske kazne.