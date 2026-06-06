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UBOJSTVO I POKUŠAJ FEMICIDA /

Pucao u bivšu partnericu, ubio njezinu trudnu sestru: Podignuta optužnica za krvoproliće

Pucao u bivšu partnericu, ubio njezinu trudnu sestru: Podignuta optužnica za krvoproliće
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Foto: RTL Danas

Oršuš je nakon krvavog zločina pobjegao u Sloveniju gdje je uhićen dva dana kasnije

6.6.2026.
14:08
Dunja Stanković
RTL Danas
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Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je nakon provedene istrage podignulo optužnicu protiv Josipa Oršuša, osumnjičenog da je u prosincu prošle godine u Murskom Središću ubio trudnu sestru bivše partnerice i teško ranio bivšu izvanbračnu suprugu. 

Oršuša terete za teško ubojstvo i teško ubojstvo u pokušaju.

Prema optužnici, on je 4. prosinca u večernjim satima u kući u Murskom Središću pucao u bivšu izvanbračnu suprugu (29), koju je ranije zlostavljao. U pucnjavi je teško ozlijeđena i prevezena u bolnicu. 

Imao 35 kaznenih prijava

Nakon toga je, navode, naciljao njezinu trudnu sestru. U 28-godišnjakinju je ispalio dva hitca s manje udaljenosti koja su za nju bila smrtonosna. 

Županijski sud u Varaždinu mu je, na prijedlog iz optužnice, produžio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i neometanog odvijanja postupka te osobito teških okolnosti počinjenja kaznenih djela. 

Oršuš je nakon krvavog zločina pobjegao u Sloveniju gdje je uhićen dva dana kasnije. Prije ovoga, imao je čak 35 kaznenih prijava i trebao se javiti na izdržavanje zatvorske kazne. 

Josip OršušMursko SredišćeMeđimurjeUbojstvo
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