Ubojicu iz Međimurja danas će predati Hrvatskoj: Evo što nakon toga

Josip Oršuš (40), kriminalac osumnjičen za pokušaj ubojstva svoje partnerice i ubojstvo njezine trudne sestre uhićen u Sloveniji gdje je pobjegao nakon krvoprolića u Međimurju, trebao bi u utorak iz Slovenije biti izručen Hrvatskoj, najavio je ravnatelj policije Nikola Milina.

Ključni događaji:

Ubojicu iz Međimurje slovenske vlasti će izručiti Hrvatskoj

Na granici će ga čekati hrvatska policija

Oršuša prebacuju u varaždinski zatvor

Pratite tijek događaja:

Primopredaja ubojice

7.40 - Dvije zemlje još dogovaraju detalje kako će se obaviti tehnička primopredaja počinitelja, koji bi trebao biti prebačen u zatvor u Varaždinu.

Hrvatskoj policiji će biti predan na granici sa Slovenijom, a sve će na terenu pratiti ekipa RTL-a Danas.

Osumnjičeni ubojica S 35 kaznenih prijava je u subotu uhićen u Sloveniji, na području općine Črenšovci gdje je bio u bijegu nakon što je u četvrtak u romskom naselju Sitnice na području Murskog Središća ubio sestru svoje partnerice i nju teško ranio.

Partnerica koju je teško ranio oporavlja se u čakovečkoj bolnici te je izvan životne opasnosti.

Prilikom uhićenja, Oršuša su dočekale dvije policijske patrole. Stavili su mu lisice i priveli ga, a kod njega su našli i oružje. Uhićenju je prethodila žurna kaznena prijava hrvatskom državnom odvjetništvu kako bi se ishodovao europski uhidbeni nalog.

"Ubojica iz Međimurja je imao 35 kaznenih prijava, a, nažalost, 15 presuda, od kojih šest uvjetnih zatvorskih presuda, a za ostale zakonske kazne nije ni došlo do izvršenja", rekao je ravnatelj policije Nikola Milina u ponedjeljak.

Samo dan nakon krvavog zločina trebao se javiti na služenje zatvorske kazne.

