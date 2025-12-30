Arsenal uništio Villu u derbiju kola, najlošija momčad lige uzela bod na Old Traffordu

U derbiju 19. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal je pobijedio Aston Villu sa 4-1 učvrstivši se na vrhu ljestvice.

Nakon izjednačenog prvog poluvremena, "Topnici" su razriješili pitanje pobjednika u prvih 15 minuta nastavka postigavši tri gola.

Arsenal je poveo u 48. minuti golom Gabriela nakon ubačaja iz kornera. Na 2-0 je povećao Martin Zubimendi četiri minute kasnije nakon sjajnog proigravanja Martina Odegaarda, a u 69. minuti je Leandro Trossard pogodio za 3-0 s ruba kaznenog prostora.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Gabriel Jesus sjajnim golom sa 18 metara u 78. minuti. Villa je ublažila poraz u četvrtoj minuti nadoknade golom Olliea Watkinsa.

Manchester United je još jednom razočarao svoje navijače odigravši tek 1-1 protiv "fenjeraša" Wolverhamptona koji je osvojio tek treći bod ove sezone.

United je poveo u 27. minuti golom Joshue Zirkzeea, a izjednačio je Ladislav Krejci u 45. minuti. United je u sudačkoj nadoknadi utakmice još jednom zatresao suparničku mrežu, ali je pogodak Patricka Dorgua poništen zbog zaleđa.

Chelsea i Bournemouth su odigrali 2-2, a sva četiri gola pala su u prvih pola sata susreta.

Bournemouthu je trebalo šest minuta da šokira Chelsea kada je David Brooks zabio vodeći gol. Cole Palmer je izjednačio s bijele točke u 15. minuti, a Enzo Fernandez je okrenuo rezultat u 23. minuti. Ipak, samo četiri minute kasnije Justin Kluivert je izjednačio za goste.

Londonski sastav je ovim rezultatom produžio krizu, u posljednjih sedam ligaških susreta "Bluesi" su ostvarili samo jednu pobjedu.

Identičnim rezultatom završio je susret između West Hama i Brightona. Za domaćine su strijelci bili Jarrod Bowen (10) i Lucas ​Paqueta (45+4-11m), a za goste Danny Welbeck (32-11m) i Joel Veltman (61). Welbeck je imao priliku zabiti s bijele točke i u 36. minuti, no pogodio je prečku.

Newcastle United je na gostovanju porazio Burnley sa 3-1, a gostujuće bodove dohvatio je i Everton 2-0 pobjedom protiv Nottingham Foresta.

U srijedu nema utakmica, a kolo se završava prvog dana siječnja kada će igrati Crystal Palace - Fulham, Liverpool - Leeds United, Brentford - Tottenham, te Sunderland - Manchester City.

Arsenal sada vodi sa 45 bodova, Manchester City ima pet bodova manje, ali i susret manje, dok je Aston Villa treća sa 39 bodova.

REZULTATI - 19. kolo:

Burnley - Newcastle United 1-3 (Laurent 23/Joelinton 2, Wissa 7, Guimaraes 90+3)

Chelsea - Bournemouth 2-2 (Palmer 15-11m, Fernandez 23/Brooks ​6, Kluivert 27)

Nottingham ​Forest - Everton 0-2 (Garner 19, Barry 79)

West ​Ham - Brighton 2-2 (Bowen 10, ​Paqueta 45+4-11m/Welbeck 32-11m, Veltman 61)

Arsenal - Aston Villa 4-1 (Gabriel 48, Zubimendi 52, Trossard 69, Jesus 78/Watkins 90+4)

Man.United - Wolverhampton 1-1 (Zirkzee 27/Krejci 45)

U četvrtak - 1. siječnja:

Crystal Palace - Fulham

Liverpool - Leeds United

Brentford - Tottenham

Sunderland - Manchester City

