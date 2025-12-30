Prvo ozljeda, a sad i ovo: Jokiću stigle katastrofalne vijesti

Cijela dvorana u Miamiju je zanijemila. Na parketu je, u bolovima, ležao Nikola Jokić, trostruki najkorisniji igrač NBA lige i čovjek koji je i ove sezone igrao košarku s druge planete. U posljednjim sekundama druge četvrtine, suigrač Spencer Jones nespretno mu je stao na stopalo, zbog čega je Jokićevo koljeno otišlo u neprirodan položaj. Inicijalni strahovi bili su katastrofalni, no magnetska rezonancija donijela je i olakšanje i razočaranje. Ligamenti su čitavi, no hiperekstenzija lijevog koljena udaljit će ga s terena najmanje četiri tjedna. Za navijače Denvera i ljubitelje košarke, to je sjajna vijest. No, za samog Jokića, to je vjerojatno kraj sna o četvrtoj MVP tituli.

Uzdah olakšanja, a zatim hladan tuš

Denver Nuggetsi su u utorak objavili kako će njihov najbolji igrač biti ponovno procijenjen za četiri tjedna, što je potvrdilo da je izbjegnut najgori scenarij koji bi ga udaljio do kraja sezone. Međutim, ova pauza dolazi u trenutku kada je srpski centar igrao možda i najbolju košarku karijere. U 32 odigrane utakmice bilježio je nevjerojatne prosjeke od 29,6 poena, 12,2 skoka i čak 11 asistencija, predvodeći ligu i u skokovima i u asistencijama. Bio je na putu da postane prvi igrač u povijesti lige koji bi sezonu završio sa šutom iz igre od barem 60 posto i za tri poena od 40 posto. Njegova dominacija najbolje se očituje u naprednim statistikama; bio je na putu da sruši rekorde u PER i BPM metrikama, koje mjere učinkovitost igrača.

Njegov utjecaj na momčad je nemjerljiv. Dok je Jokić bio na parketu, Denver je nadigravao protivnike za 12,6 poena na sto posjeda. Kada bi sjeo na klupu, Nuggetsi su bili u minusu od četiri poena na sto posjeda. Ta razlika je ekvivalent razlici između najbolje i jedne od najgorih momčadi u ligi. I sada, momčad iz Colorada morat će preživjeti bez njega barem mjesec dana.

Neumoljiva matematika: Zašto je MVP san gotov?

Glavni krivac za kraj Jokićevih MVP ambicija nije sama ozljeda, već novo pravilo koje je NBA liga uvela ove sezone. Prema novom kolektivnom ugovoru, igrač mora odigrati najmanje 65 od 82 utakmice regularne sezone kako bi uopće bio u konkurenciji za individualne nagrade poput MVP-a ili izbora u najbolje petorke lige. Ovo pravilo uvedeno je kako bi se smanjilo odmaranje najvećih zvijezda, ali sada se pokazuje kao mač s dvije oštrice.

Jokić je do ozljede odigrao sve 32 utakmice. Da bi ispunio uvjet, smije propustiti najviše 17 utakmica tijekom cijele sezone. Najoptimističniji scenarij, povratak točno za četiri tjedna, značio bi da će propustiti oko 15 ili 16 utakmica, ovisno o rasporedu. To bi ga ostavilo sa samo jednom ili dvije utakmice "lufta" do kraja sezone. Bilo kakvo dodatno odmaranje, manja ozljeda ili oprez kluba gurnuli bi ga ispod praga od 65 nastupa. S obzirom na to da je klupska objava spominjala "ponovnu procjenu" za četiri tjedna, a ne siguran povratak, šanse da zaigra na 65 utakmica postale su gotovo nikakve.

