Pogledajte trenutak koji je šokirao Srbiju i NBA: Jokić se ozlijedio na potpuno bizaran način

Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia
1 /24
Košarkaši Denver Nuggetsa teško su poraženi na gostovanju kod Miami Heata rezultatom 147:123, a susret je obilježila nesretna ozljeda Nikole Jokića.

Do ozljede je utakmica bila potpuno izjednačena, no nakon što je Jokić morao napustiti parket, Miami je preuzeo potpunu kontrolu i rutinski stigao do uvjerljive pobjede.

Najbolji košarkaš svijeta ozlijedio je koljeno na bizaran način, kada mu je suigrač Spencer Jones slučajno stao na nogu. Jokić je ostao ležati na parketu, uz pomoć liječničkog tima otišao je u svlačionicu i više se nije vraćao u igru.

 

 

Prema prvim informacijama iz SAD-a, riječ je o ozljedi koljena koja nije bezazlena, a postoji i zabrinutost zbog mogućeg oštećenja ligamenata. Točan opseg ozljede bit će poznat nakon dodatnih pretraga u narednim danima.

Sve se dogodilo u završnici prvog poluvremena pri rezultatu 63:63, a u nastavku susreta jasno se vidjelo koliko Jokić znači Denveru. Do izlaska iz igre upisao je 21 poen, osam asistencija i pet skokova za manje od 20 minuta.

Kod Miamija je najefikasniji bio Powell s 25 poena, dok je Nikola Jović odigrao zapaženu utakmicu s 22 poena, pet asistencija i četiri skoka.

30.12.2025.
7:42
Sportski.net
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
Nikola JokićOzljedaKoljenoNba
