Jokićeva 34 poena i 'triple-double' nedovoljni. Orlando slavio s jedan razlike

Nakon osam pobjeda u nizu košarkaši San Antonija su upisali poraz, u noći sa subote na nedjelju Utah Jazz je slavio u gostima u Teksasu sa 127-114 u sklopu NBA lige.

Ključna je bila sama završnica utakmice te je u posljednje tri minute gostujuća momčad napravila seriju 11-2 i time utišala domaću publiku. Unatoč porazu San Antonio je i dalje ostao drugi na ljestvici Zapadne konferencije, uz bok vodećem Oklahoma Cityju, aktualnom prvaku. Najbolji igrač Utaha bio je Finac Lauri Markkanen koji je postigao 29 poena uz 5-6 za tri poena. Tome je dodao i pet skokova te tri ukradene lopte. Keyonte George je za goste dodao 28 poena, šest asistencija i pet skokova. Victor Wembanyama je za San Antonio ubacio 32 poena uz sedam skokova, dok je Keldon Johnson postigao 27 poena uz 10 skokova.

Denveru nije bila dovoljna nova odlična predstava Nikole Jokića, već je poražen na gostovanju kod Orlanda 126-127. Denver je ispustio veliku prednost od 17 poena u trećoj četvrtini, a Jokić je dvoboj završio s novim 'triple-double' učinkom od 34 poena, 12 asistencija i čak 21 skokom. Bio je to njegov 180. 'triple-double' učinak u karijeri, što je jedan manje od Oscara Robertsona, drugoplasiranog na vječnoj ljestvici ove statistike. Na prvom je mjestu Russell Westbrook sa 207 'triple-double' dosega. Anthony Black je odigrao odličnu utakmicu za Orlando, upisao je 38 poena uz pet asistencija i šest skokova. Desmond Bane je dodao 24 poena i šest asistencija. Uz Jokića kod Denvera vrijedi istaknuti Jamala Murrayja s 24 poena, tri asistencije i pet skokova.

Na parkete se vratio Giannis Antetokounpmo bez kojeg je Milwaukee u posljednjih osam utakmica ostvario omjer 2-6. Povratkom grčkog reprezentativca dogodila se i pobjeda Milwaukeeja koji je slavio kod Chicaga 112-103. Chicago je poražen nakon pet pobjeda u nizu. Antetokounmpo je postigao 29 poena uz osam skokova, a dobru je pratnju imao u Ryanu Rollinsu koji je uz 20 poena ostvario pet asistencija i sedam skokova. U sastavu Chicaga po 16 poena su postigli Nikola Vučević i Coby White, s tim da je prvospomenuti imao i sedam skokova.

Hrvatski košarkaš Dario Šarić nije igrao za Sacramento koji je na domaćem parketu bio bolji od Dallasa sa 113-107, a nije igrao niti Karlo Matković čiji je New Orleans poražen pred svojim navijačima od Phoenixa sa 114-123.

New York Knicksi su upisali četvrtu pobjedu u nizu, sa 128-125 je svladao Atlantu u gostima. Odličan je u gostujućim redovima bio Karl-Anthony Towns s 36 poena i 15 skokova, dok je Jalen Brunson ubacio 34 poena uz pet asistencija. Prvo ime Atlante bio je Onyeka Okongwu s 31 poenom i 14 skokova. Houston je na domaćem parketu pobijedio Cleveland 117-100 uz 30 poena Kevina Duranta, a tome je dodao i sedam asistencija, dok je aktualni doprvak Indiana upisala novi poraz. Miami je svladao Indianu s čak 142-116. Po 28 poena su za Miami ubacili Andrew Wiggins i Jaime Jaquez, a obojica su ujedno ostvarila i po tri asistencije te šest skokova. Indiana je najslabija momčad lige s omjerom 6-26.

