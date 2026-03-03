FREEMAIL
Najavljen glazbeni spektakl u Zagrebu: Ana Rucner otkrila detalje susreta s legendarnim Al Banom

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Njihova spontana izvedba 'Ave Marije' oduševila je pratitelje.

3.3.2026.
13:48
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
Hrvatska violončelistica Ana Rucner (43), poznata po spoju klasične i moderne glazbe, ne skriva uzbuđenje zbog posebne suradnje s legendom talijanske scene. Na društvenim mrežama podijelila je emotivan trenutak s talijanskim pjevačem Al Bano (82), koji ovih dana boravi u Zagrebu.

Poseban susret u Zagrebu

Al Bano, pravim imenom Albano Carrisi, stigao je u hrvatsku metropolu povodom koncerta koji će 1. travnja održati u Koncertnoj dvorani  Vatroslava Lisinskog. Upravo će mu se na tom nastupu na pozornici pridružiti i Ana Rucner, dok će gošća večeri biti i sopranistica Lana Kos.

Rucner je na Instagramu objavila video u kojem s Al Banom izvodi „Ave Mariju“, a uz snimku je podijelila i osobnu poruku. "U svijetu koji je tako nemiran i nepredvidiv, nekoliko minuta čiste glazbe podsjeti nas što je doista važno — osjećaj, prisutnost i ljepota trenutka. Dan prepun obveza, a ipak — minuta za čistu emociju. Hvala Al Banu na ovoj spontanoj izbedbi Ave Marie Vidimo se 1.4. u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski!" napisala je uz objavu. 

Ikona Sanrema

Al Bano se smatra jednim od zaštitnih lica festivala Sanremo Music Festivala, na kojem je nastupio čak 15 puta. Posebno se pamti njegov duet „Felicità“ iz 1982. godine, koji je na Sanremu izveo s tadašnjom suprugom Rominom Power, a pjesma je unatoč drugom mjestu postala bezvremenski hit. Dvije godine kasnije, 1984., na istom su festivalu odnijeli pobjedu s pjesmom „Ci sarà“.

Ana RucnerAl BanoSanremo
komentara
