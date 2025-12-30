Hrvatski 20-godišnjaci manje seksualno aktivni nego prije: Razgovarali smo s Marinom Krležom

ZA RTL DIREKT /

Glavna mantra naših roditelja i njihovih roditelja već zadnjih pola stoljeća bila je - a što vi mladi, neozbiljni ste, mijenjate dečke, cure kao čarape, preslobodni ste.

No, onda preokret - hrvatski dvadesetogodišnjaci sve kasnije gube nevinost. Imaju manje partnerica i generalno su manje seksualno aktivni. Prema jednom istraživanju hrvatskih sociologa koje se provodilo još od 2005. i 2010 pa uspoređivalo s podacima petnaest godina kasnije, u dobnoj skupini od 18 do 25 seksualno aktivnih bilo je 85 posto prije 20 godina, a sada u 2020.-ima 73 posto. To je pad od 12 posto.

Djevojke u tom periodu su na sličnoj razini, nekad 83 posto danas 76. Isto pad, ali manji znatno manji nego kod mladića. Tu je baš osjetna razlika, nekad 88 posto, sada 70 posto seksualno aktivnih. Više o temi razgovarali smo s Marinom Krležom, seksualnom savjetnicom, osnivačicom Seksoteke i osobom koja već 15 godina piše o ovim temama.