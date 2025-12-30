Čovjek s koferom privukao pažnju u Zagrebu, potegnuo je iz Australije: 'Zbog ovog sam došao'

NEPREGLEDNI REDOVI /

Još samo u srijedu imate priliku zamijeniti kovanice kuna za eure. Ako to ne učinite, osim ako ih ne prodajete kolekcionaru, sve što čuvate gubi vrijednost!

Što se rok bliži kraju, gužve ispred Hrvatske narodne banke (HNB) u Zagrebu sve su veće.

Čekalo se satima, a u nepreglednom redu našao se i Ronnie koji je potegnuo čak iz Australije i ponio kofer s kovanicama. 'Došao sam sam zbog ovog, sutra više ne vrijedi, ako danas ne zamijenim što mi je ostalo, ide u smeće', rekao nam je Ronnie.

Prije dva mjeseca imao puno veći iznos

'Inače prenosim puno više, a ovo mi je preostalo od prošlog mjeseca. Bio sam tu prije dva mjeseca s puno većim iznosom', dodao je Ronnie i rekao da je čekao od jutra tri sata.

