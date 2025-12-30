Tragedija u Sukošanu: Otac lovačkom puškom ubio sina, a onda presudio i sebi

Beživotna tijela dviju muških osoba pronađena su jutros u obiteljskoj kući u Sukošanu, izvijestila je Policijska uprava zadarska.

Očevidom je utvrđeno da je 46-godišnji otac ubio 18-godišnjeg sina, a nakon toga je presudio i sebi. Živjeli su u Zagrebu, a podrijetlom su iz Sukošana gdje su došli u posjet djedu i baki. Sin je, doznaje se, bio mladić s posebnim potrebama.

Policija je izvijestila kako je 46-godišnjak nasilno otvorio zaključani ormar u kojemu je njegov otac držao lovačku pušku za koju je imao sve potrebne dozvole, a zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Zadru, koji je vodio očevid, naložio je obdukciju preminulih.