Pazite koliko će roditelja dobiti prijave zbog petardi: Djeca nakon toga moraju na razgovor

Zbog sinoćnje eksplozije na školskom igralištu u Zagrebu, policija je uhitila muškarca.

U ovom slučaju nije bilo ozlijeđenih, ali zbog nestručnog rukovanja u Splitu, 13-godišnjak ostao je invalid.

Detonacija u Zagrebu

Zapaljiva tekućina zapaljena je otvorenim plamenom, dolazi do glasne eksplozije uz veliki oblak dima. Policija kasno poslijepodne u utorak javlja da je zbog svega jedan muškarac pod njezinim nadzorom

"Čuo sam da je jako eksplodiralo", "Živim u švicarskoj i tu sam samo za blagdane i ovo je zastrašujuće što se događa", govore nam ljudi s kojima smo razgovarali u Zagrebu.

Na teren su odmah izašli vatrogasci. "Velika eksplozija i vidjela se izdaleka, to može biti opasno", naveo je Kristijan Tomašek, zapovjednik vatrogasne postaje Centar.

Optužni prijedlozi protiv roditelja, razgovori s djecom...

Od početka prosinca zaplijenjeno je više od tone pirotehnike, najviše u jednom splitskom stanu - 10.800 komada različitih pirotehničkih sredstava. Za mlađe od 14 pirotehnika je zakonom zabranjena - splitska policija usprkos tome samo proteklih dana u 11 odvojenih situacija maloljetnicima je zaplijenila 135 komada.

"Protekli dana prekršajno smo prijavili 17 roditelja. Novčana kazna za takvu vrstu prekršaja su od 130 do 390 eura", pojasnila je glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.

Ukupno u cijeloj hrvatskoj optužni prijedlozi podignuti su protiv više od 50 roditelja. Svi će biti prijavljeni Zavodu za socijalni rad koji će dalje postupati. "Uzmu se opći podaci, razgovara se s djetetom, napravi se obrada i onda se utvrdi treba li dalje postupati ili je to jednokratni eksces", pojašnjava Mirjana Vukov-Colić iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Iz MUP-a nam nisu dostavili podatke prethodnih godina pa nismo mogli usporediti je li korištenja pirotehnike kod maloljetnika u porastu. Iako policija apelira, nije zabilježen nijedan slučaj u kojem su roditelji dobrovoljno prijavili vlastitu djecu - za što ne bi snosili posljedice

"Djeca vole vatromete, svjetlo, da nešto puca, a niti ne znaju kolika je opasnost. Roditeljima se uvijek čini da to netko drugi radi", priča Vukov-Colić.

Riječi pravobraniteljice

Zabranu pirotehnike za maloljetnike i ograničavanje korištenja samo na novogodišnju noć traži struka, apeliraju i udruge poput udruga za zaštitu životinja. A oštrija pravila traži i pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić: "Ponovit ćemo preporuku jer zaista vjerujemo da je ključno u ovakvim situacijama osigurati sigurnost djece. Nažalost, ne mogu se izbjeći situacije da djeca pirotehnička sredstva kupuju preko interneta".

Upravo je kontrola internetske prodaje najveći izazov, posebno pirotehnike iz istočnih europskih zemalja koje imaju najveću proizvodnju. Vlada je formirala radnu skupinu za izmjene zakona, iduće blagdane trebala bi vrijediti druga, stroža pravila.