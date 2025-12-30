Snažna eksplozija ponovno uznemirila Zagrepčane: 'Ovakve stvari ne bi trebalo raditi...'

Snažna eksplozija uznemirila je sinoć stanovnike zapadnog dijela Zagreba.

Na igralištu osnovne škole Julija Klovića na Trešnjevci, zasad nepoznati počinitelji ulili su u plastičnu posudu nepoznatu tekućinu koju su zapalili, zbog čega je došlo do snažne detonacije, priopćila je zagrebačka policija.

Dojava vatrogascima stigla je malo prije 23 sata. Srećom, nitko nije ozlijeđen niti je došlo do oštećenja imovine, kaže policija. Prošle godine, na staru godinu, na istom je igralištu bačena improvizirana pirotehnička naprava.

Zavezali petardu za kanistar benzina

"Pretpostavljamo da je bila zapaljiva tekućina, vjerojatno benzin. To je bio kanistar s benzinom na koji su vjerojatno zavezali nešto zapaljivo, koje bi potpalilo taj benzin. Ja pretpostavljam da je to bila neka petarda svezana i onda su tu petardu zapalili i time su zapalili cijeli kanistar te je došlo do eksplozije", kazao je Kristijan Tomašek, zapovjednik Vatrogasne postaje Centar JVP-a Grada Zagreba.

Dodao je i da je eksplozija bila vrlo jaka i da se vidjela izdaleka.

"Tako da ta stvar nije petarda, već dosta može biti opasno i takve stvari ne bi trebalo raditi", poručio je Tomašek.

Pitali smo vas

U našoj redovitoj rubrici pitamo vas 'Kako stati na kraj korištenju sve opasnije pirotehnike?' U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici Net.hr-a.

"Totalnom zabranom nabave, prodaje i korištenja svih pirotehničkih sredstava, osim prskalica", kazala je Ines.

"Zabraniti zakonom petarde, topovske udare ručne izrade i uvesti visoke novčane kazne za prodavače i "korisnike". Po džepu, to najviše boli", napisao je Tomislav.

"Pa da ne glumite s kojekakvim zabranama, ne bi cvala ilegalna pirotehnika", smatra Ivan.

"Edukacija ne pomaže, zabrana prodaje ne pomaže, švercera će uvijek biti. Samo jako, jako drastične kazne", napisala je Ivanka.